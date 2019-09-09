Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, '100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.' ifadelerini kullandı.