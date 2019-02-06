Albayrak: Gıda terörüne karşı adım atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da ekonomi müdürleriyle bir araya geldi.

Artan gıda fiyatlarına yönelik önlem alacaklarını belirten Albayrak şunları söyledi: "Ocakta gıda enflasyonu olmasa aylık enflasyon yüzde -0,43 olurdu. Bu gıda terörü, milletin boğazına operasyon. Birileri sırf muhalefet olsun diye gıdada spekülasyon yapıyor. Gıdayı oyuncak ettikleri fiyata karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Gıda fiyatlarını oyuncak ettiler. Tarladan sofraya koordine edecek bir zincir oluşturulacak. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklayacağız. Kamu olarak seracılıkta stratejik bir yapılandırma sürecine gidiyoruz. Bu konuda Ziraat Bankası ile çalışmalara başladık."

"HİSSE DEĞİŞİMİYLE İŞ BANKASI DAHA DA GÜÇLENİR"

CHP'nin İş Bankası hisselerinin durumuyla ilgili konuşan Albayrak, "Siyasi ve yeknik bir yönü var. Hisse değişimi eğer olursa, Meclis böyle karar verirse güçlü performansı olan İş Bankası daha da güçlenir" diye konuştu.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR GÜNDEMDE YOK"

Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

IMF'yle ilgili iddialara değinen Albayrak, "Teknik olarak tartışmayı gerektirecek hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

"NİSANDAN İTİBAREN HIZLI İYİLEŞMEYİ GÖRECEĞİZ"

"Türkiye’de iyileşme süreci başladı, bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak" diyen Bakan Albayrak şunları kaydetti: "2019'u koyulan hedeflerden daha iyi bir noktada tamamlayacağımızın sinyallerini alıyoruz. Nisandan itibaren ekonomide hızlı iyileşmeyi göreceğiz. 2019 küresel anlamda enteresan bir yıl olacak. 2019 farklı tehditlerin yanında fırsatlar da getirecek. Toparlanma, dengelenme süreci beklenenden hızlı gerçekleşiyor. Bütçe 2009’dan beri en iyi performansı gösterdi. Cari denge son 16 yılın en güçlü performansını gösteriyor."

"ENFLASYONLA MÜCADELENİN PSİKOLOJİK ETKİSİ OLDU"

Albayrak, enflasyonla mücadele programının istenilen faydaya ciddi ölçüde katkı sağladığına dikkat çekerek, "Her sektör aynı katkıyı vermedi ama psikolojik etkisi önemli oldu. Hatta yurt dışından da bu süreç ile ilgili örnek olarak bizden çalışmalar istendi" dedi.

"MERKEZ BANKASI 'ŞUNU YAPSIN' DİYEMEYİZ"

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın politikaları için "Şunu yapsın, bunu yapsın diyemeyiz. Merkez Bankası kurumsal ve bağımsızdır" değerlendirmesini yaptı.

"BANKALAR SON 3-5 AYDA OLUMLU BİR TEST VERDİLER"

Bankaların durumuyla ilgili her ay halka memnuniyet anketi yaptıklarını belirten Albayrak, "Son 3-5 ayda olumlu bir test verdiler, kol kola olmalıyız. Kredi verme konusunda bencil bir bakış açışı doğru değil, BDDK her şeyi takip ediyor. Bilançoları takip ediyoruz, bankacılıkta güçlü bir sermaye yeterliliği var. Tedbir gerektirecek hiçbir durum yok." diye konuştu.

"VERGİ REFORMU YAPILACAK"

Albayrak, bu yıl optimum vergi mimarisini sağlayacak bir vergi reformu yapılacağını belirtti.