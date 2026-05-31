Fahiş fiyat uygulamaları ve yanıltıcı reklamlara karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, kestiği cezalarla vatandaşı koruma altına aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Japonya merkezli bir otomotiv şirketinin SUV modelinin reklamında tüketiciyi yanıltan unsurlar tespit etti. İncelemede, reklamda yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine firmaya 863 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Uzmanlar, reklamlarda vaat edilen özelliklerin araçta yer almaması durumunun aracı "ayıplı mal" kapsamına sokacağını söylüyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin bu durumda 4 haktan birini seçebileceğine dikkat çekiyor. Buna göre tüketiciler, aracın yenisiyle değiştirilmesini, ücretsiz onarımını, sözleşmenin feshedilmesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.