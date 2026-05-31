  • Aldatıcı reklama 863 milyonluk fatura! Japon otomobil devine ''ayıplı mal'' cezası
Ekonomi

Aldatıcı reklama 863 milyonluk fatura! Japon otomobil devine ''ayıplı mal'' cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025 model bir SUV aracın reklamında vadedilen donanımların araçta bulunmaması üzerine Japonya merkezli firmaya 863 milyon lira ceza kesti.

Akşam Gazetesi31 Mayıs 2026 Pazar 09:12
Fahiş fiyat uygulamaları ve yanıltıcı reklamlara karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, kestiği cezalarla vatandaşı koruma altına aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Japonya merkezli bir otomotiv şirketinin SUV modelinin reklamında tüketiciyi yanıltan unsurlar tespit etti. İncelemede, reklamda yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine firmaya 863 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Uzmanlar, reklamlarda vaat edilen özelliklerin araçta yer almaması durumunun aracı "ayıplı mal" kapsamına sokacağını söylüyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin bu durumda 4 haktan birini seçebileceğine dikkat çekiyor. Buna göre tüketiciler, aracın yenisiyle değiştirilmesini, ücretsiz onarımını, sözleşmenin feshedilmesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

