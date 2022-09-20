Algı operasyonu çöktü! TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak?

Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor.

UCUZ EV İÇİN TOKİ BAŞVURU SAYFASINA 4 MİLYON TALEP

Bir hafta olmadan kampanyaya yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı.

MUHALEFETİN "TOKİ TAKSİTLERİ AŞIRI ARTACAK" ALGISI BOŞA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Muhalefet, hiç evi olmayan dar gelirlilere umut olan kampanyayla ilgili algı yaparak iyimser havayı bozmak için elinden geleni yapsa da TOKİ'nin geçmiş dönemdeki sosyal konut uygulamaları kriz sevicilerin çabalarını boşa çıkarıyor.

TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.

2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.

TOKİ KONUTLARINA TAKSİT KAPANIŞI İÇİN HER YIL YÜZDE 20 İNDİRİM

TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.

UCUZ KONUTLAR İÇİN 20 YIL SONRA 1.5 MİLYON TL ÖDENECEK

TOKİ'NİN kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.

KONUT KREDİSİ ÇOK DAHA PAHALI

Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.

Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.

6 GÜNDE 4 MİLYONA YAKIN BAŞVURU

Muhalefetin algısına rağmen kampanya rekora koşuyor.

Başvuru sayısı 3 milyon 935 bin 359'a çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.

Projenin temelinin ekimde atılacağını söyleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek" diye konuştu.

Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert bir dille uyardı: "Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PACA-ĞIZ!"