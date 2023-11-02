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Ekonomi

Algı operasyonu tutmadı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''satış'' iddiasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'otoyol ve köprülerin satılacağı' yönündeki haberi yalanlayarak, 'Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 08:03 - Güncelleme:
Algı operasyonu tutmadı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''satış'' iddiasına açıklama
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Bakanlıktan, bir gazetede yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."

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