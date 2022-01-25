Algı operasyonu tutmadı! Kılıçdaroğlu'nun iddialarına BOTAŞ'tan cevap

25 Ocak 2022 Salı 13:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:04

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal gaz kısıntılarıyla ilgili iddialarına tek tek cevap verdi.

1. Sanayiye fahiş zam yapıldı

CEVAP:

BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşullarını, ülkenin ekonomik şartlarını, piyasa fiyat istikrarını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararlarını ve alım-satım ile işletme giderlerini dikkate alarak mümkün olan en makul seviyede belirleyerek, doğal gazı tüketiciye sunmaktadır.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize yansıtılmamıştır.

Avrupa'daki en likit ve derin doğal gaz ticaret merkezlerinden birisi olan TTF'deki (Title Transfer Facility - Hollanda) doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık %555 oranında artmıştır.

Ülkemizdeki doğal gaz satış fiyatlarına asgari oranda fiyat artışı yapılmış olup, sanayicimize halen dünya piyasalarındaki en düşük fiyatla doğal gaz arzı yapılarak, sanayicilerimize ucuz enerji girdisi sağlanarak desteklenmektedirler.

2. Bazı tesisleri öncelediler, dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar

CEVAP:

BOTAŞ tarafından 21.01.2022 tarihi saat 08:00 itibariyle konutlar, hastaneler, okullar, üniversiteler, ekmek üreticileri, et/et ürünleri, süt/süt ürünleri ve ilaç üreticileri vb. diğer ısınma amaçlı gaz kullanımlarında herhangi kesinti/kısıntı olmamasını teminen öncelikle proses-buhar amaçlı doğal gaz kullanan sanayi ve Elektrik Üretimi Amacıyla (Hastanelerin ve üniversitelerin elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları hariç olmak üzere) yıllık doğal gaz kullanımı 300.001 Sm3 ve üzeri Serbest Tüketicilere herhangi bir ayrım yapılmaksızın tamamında sözleşmelerinde yer alan günlük doğal gaz çekiş miktarları %60 ile sınırlandırılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın başkanlığında sanayicilerimizle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan toplantıda, sanayicilerimizden gelen doğal gaz kısıntılarındaki muafiyet taleplerine ilişkin olarak sanayicilerimizin kritik sektörlerle ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre gaz muafiyeti sağlanacak kritik sektörlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca belirlenerek ETKB'ye iletilmesi akabinde sanayide uygulanan doğalgaz kısıntısı konusunda yeni düzenlemelerde bulunulacaktır.

3. İran'ın gaz kesintisi daha da uzayacak.

CEVAP:

İran tarafından doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza sebebiyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile gaz arzı sağlanamayacağı bildirilmiştir. Bu süreçte, ülkemiz doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik İran tarafında teknik ve üst düzey temaslara başlanmış olup görüşmeler sürdürülmektedir.

4. Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi.

CEVAP:

Türkiye'nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde her iki depolama tesislerimizde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaya planlamalarımız çerçevesinde devam edilmektedir.

5. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşılıyor.

CEVAP:

LNG ve boru hattı ile sağlanan arz kaynaklarından ülkemize yapılan doğal gaz arzında geçmiş yıllarda da sık sık özellikle kış dönemlerinde kısıntı/kesintiler yaşanmıştır. Bu sorunların çözümü amacıyla son yıllarda iletim hattı, depolama kapasitesi artırımı, LNG ve FSRU terminallerimizin kapasitelerinin artırımı, kompresör istasyonları, Tanap ve Türk Akım hattı gibi yatırımlarımız tamamlanmıştır.

Son yıllarda LNG ve depolama kapasitelerimiz artırılmasına dair yapılan yatırımlar sonucunda son 5 yılda doğal gazda herhangi bir kesinti/kısıntı uygulaması yapılmamıştır. Ancak ülkemizin tamamında etkisini devam ettiren olağanüstü soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilimizde rekor doğal gaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanması ile birlikte doğal gazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

6. BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı.

CEVAP:

Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. BOTAŞ'ın İran da dahil olmak üzere hiçbir gaz tedarikçisine borcu bulunmamaktadır.

7. İran tarafından gaz verildi, ancak Türkiye tarafında sorun olduğu için gaz akışı sağlanamıyor.

CEVAP:

Ülkemize Gürbulak Giriş Noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları emre amade olup çalışır durumdadır. Türkiye tarafında gaz akışının sağlanması konusunda herhangi bir sorun yoktur. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanmamaktadır.

8. Gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadı.

CEVAP:

BOTAŞ'ın alt yapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmayıp, bütün kompresör istasyonları, tesislerimiz ve ekipmanlarımız emre amade hazır durumdadır. Bu kapsamda, 2050 yılına kadar BOTAŞ Master Planını hazırlamıştır. Şimdiye kadar yapılan ilave yatırımlarımız aşağıda sunulmuştur.

Tanap: 17.3 milyon m3

Türk Akım: 48 milyon m3

Dörtyol Fsru: 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3

Marmara Ereğlisi send out kapasite artımı 18 milyon sm3 den 37 milyon sm3'e çıkarıldı (Depolama kapasitesi 160 milyon sm3)

Saros FSRU 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3 (Yapım aşamasında)

İletim arz güvenliği için afyon seçköy dgbh 280 km 40 inch

Etki fsru 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3 (özel sektör)

Aliağa Ege gaz LNG Terminali send out kapasite artımı 16 milyon sm3 den 40 milyon sm3'e çıktı (özel sektör) ((Depolama kapasitesi 170 milyon sm3)

Mucur Kompresör İstasyonu ters yöne, doğu yönüne basması için gerekli borulama ve vana çalışmaları yapıldı.

Doğubeyzatıt, Hanak ve Sivas Kompresör istrasyonlarına ilave üniteler eklendi

Bismil Bingöl dgbh iletim güvenliği için yapıldı (20 inch 120 km)

Aliağa pig-Üçpınar pig dgbh (36 inch-16 km)

Demirciler Düzce- Adfapazarı dgbh (20 inch-155 km)

Tuzgölü dg depolama 1 bcm den 5.4 bcm'e kapasite artımı send out kapasitesi 40 milyon sm3 den 80 milyon sm3'e kapasite artırımı

Silivri dg depolama 2,8 bcm den 4,6 bcm'e depolama kapasitesi artımı ve send out kapasitesi 25milyon sm3 den 75 milyon sm3'e kapasite artırımı

9. Üreticiler, sanayiciler, ihracatçılar son anda bilgilendirildi. BOTAŞ daha önceden de biliyordu.

CEVAP:

Bu konudaki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle EPİAŞ şeffaflık platformu ve BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu aracılığıyla İran Milli Gaz Şirketi'nin 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle 10 gün süreyle gaz arzı yapmayacağı ilan edilmiştir. Ayrıca, BOTAŞ tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde kısıntı/kesinti uygulanacak tüm müşterilerine gönderilen yazı ile 20 Ocak 2022 saat 08:00 itibariyle kısıntı/kesinti yapılacağı bildirimi yapılmıştır.