ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 2019 yılında göreve gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkent'te konut sıkıntısını çözmek amacıyla vadettiği 47 bin 970 konut projesi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE 5 BİN 500 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİ"

2019'da Mansur Yavaş'ın göreve başlar başlamaz Mamak kentsel dönüşümdeki hak sahiplerinin mağdur edildiği iddiasıyla Mamak halkına 10 bin konut sözü verdiğini belirten Nihat Yalçın, "2024 yılı sonuna kadar yani ilk dönemki görev sürelerinin sonuna kadar 10 bin konutu Mamak halkına teslim edeceklerini, kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine teslim edeceklerinin sözünü verdi. Hatta dedi ki biz bunların temelini atıyoruz. Belediye şirketleri eliyle de biz bu konutların üretimini tamamlayacağız. Halbuki 2019 yılından önce 2014-2019 yılları arasında 5 bin 500 konut aynı proje kapsamında, AK Parti döneminde hak sahiplerine teslim edilmişti. Ve belli periyotlar halinde, belli etaplar halinde diğer konutlarda yapılacak ve hak sahiplerine teslim edilecekti. Ancak Mansur Yavaş dedi ki 'Siz Mamak halkını mağdur ettiniz, yapmadınız. Biz 5 yılda 10 bin konutu yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi" açıklamalarında bulundu.

"47 BİN 970 KONUT TEMELİ ATILDI, 970 TANESİNİ BİLE TESLİM EDEMEDİLER"

2023 yılında Mansur Yavaş'ın verdiği diğer konut vaatleriyle Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini de bir araya topladığını belirten Yalçın, "7 tane proje kapsamında Ankara'da o dönemki genel başkanlarının da katılımıyla bir temel atma töreni gerçekleştirdiler. 47 bin 970 konut için temel attılar. Şimdi 47 bin 970 tane konut vaadine karşı bugüne kadar teslim edilen konut sayısı sadece 456 tanedir. Bakın 47 bin 970 konut temel atıldı, 970 tanesini bile teslim edemediler. İki sene üzerinden zaman geçti. Şimdi vatandaş sorguluyor, nerede bu konutlar? Mamak halkının konutları nerede? Diğer 7 proje kapsamında temeli atılan 47 bin 970 tane konut nerede? Nerede inşaatı? Yapılmadı işte. Mansur Yavaş belediyeciliğinin aslında özeti budur. Sözü ver, vaadi ver. Daha sonrasında yapmasan da olur. Sözü verdiğinde reklamını güzel yap o reklamla o algıyla bir algı belediyeciliği yönetimine devam ediyorlar. Mansur Yavaş'ın tam özeti bu. 47 bin 970 konutta da aslında bu şekilde ortaya çıkmış oluyor" dedi.

"HARCANAN PARA 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BUNA RAĞMEN SADECE 456 TANE KONUT TESLİM EDİLDİ"

Mansur Yavaş'ın 2020 yılında ABB Meclisinde verdiği sözün video kaydını izleten Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Bu video kaydında Mansur Yavaş, 2020 yılı Şubat ayında Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde büyük bir söz veriyor. 'Yıllardır sizin mağdur ettiğiniz' diyor halbuki yıllardır kimsenin mağdur edildiği yok. Aslında bu proje 2008 yılına 2009 yılına dayanıyor. Belli ki bunun projelendirme aşaması var. O aşamalardan geçildikten sonra 2014 yılında proje ile ilgili ilk temel atılıyor. 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin 500 konut hak sahibine teslim ediliyor. Kimsenin mağdur edildiği yok belli etaplar halinde bunlar yapılacakken Mansur Yavaş çıkıyor diyor ki, 'Siz yıllardır mağdur ettiğiniz Mamak halkına bu dönem ki görev süremiz bitmeden burada konuştuklarımız diyor, kayda geçiyor. Bunlar kayda da geçsin. Bu dönem ki görev süremiz bitmeden konutlarını teslim edeceğiz' diyor. 10 bin konut sözü veriyor Mamak kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 456. 19 tane temel sadece temel aşamasında kaldı ve temeller tamamen çürüdü. Ciddi anlamda orada bir sıkıntı var. Bugüne kadar harcanan para 10 milyar liranın üzerinde. Buna rağmen sadece 456 tane konut teslim edildi. Bununla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük ihtimalle orada Mamak Kentsel Dönüşümdeki mağdur olan hak sahiplerini de yanımıza alarak orada bir basın açıklaması yaparak kamuoyu ile tüm detaylarını paylaşacağız."