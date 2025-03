Ali Taha Koç: Bugüne kadar ülkemize 28 milyar dolar yatırım yaptık

Turkcell Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 2024 yılı operasyonel ve finansal sonuçları ve 2025 yılının stratejik hedeflerini paylaştı. Gazetecilerle bir araya gelerek Turkcell'in gelecek döneme ilişkin planlarını kapsamlı bir şekilde açıklayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç 2025 yılının Turkcell için yatırım yılı olacağını vurguladı. Dr. Ali Taha Koç konuşmasında şu başlıklara yer verdi.

VERGİ ÖNCESİ KARDA REKOR BÜYÜME: 2024 yılında yatırımlarımızı arttırırken güçlü bir finansal performans elde ettik. 2024 yılı için gelirlerimizi bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artırdık. Toplam 166,7 milyar TL'ye ulaştık. Operasyonel kârlılığa güçlü bir şekilde odaklanarak hedefimiz doğrultusunda yüzde 42 FAVÖK marjı elde ettik. Telekom işlerimize ek olarak stratejik alanlarımızdan veri merkezi ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar ile operasyonel yatırımlarımızın gelirlerimize oranı yüzde 22,8 olarak gerçekleşti. Vergi öncesi kârımız yüzde 88 ile rekor bir büyüme gösterdi.

SON 15 YILIN EN FAZLA FATURALI ABONE KAZANIMI: 2024 yılında 1,9 milyon ile son 15 yılın en fazla faturalı abone kazanımını sağlayan Turkcell'in faturalı abone bazı yıllık bazda 5 puan yükselerek yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl uçtan uca fiber hizmetimizi daha fazla aboneye ulaştırma hedefimize kararlılıkla devam ettik. Yeni fiber hane erişimimizi 233 bin yükselttik. Bireysel fiber abone içerisindeki 12 ay taahhütlü abone payı yüzde 85'e çıktı.

2025 YILINDA YATIRIM HEDEFİ YÜZDE 24: 2025, Turkcell'in yatırımlarına hız verdiği, sürdürülebilirlik odağı ve veri merkezi işletmeciliğine yoğunlaştığı bir faaliyet yılı olacak. Bu yıl için yüzde 7 – yüzde 9 reel gelir büyümesi bekliyoruz. Yüzde 41 - yüzde 42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Artan güneş enerjisi, veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın gelirlerimize oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Bu oran, Turkcell tarihindeki en yüksek oran. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut işimizin gelir büyümesinin ise yüzde 32-yüzde 34 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu nedenle "5G" ve "fiber" bu senenin en önemli gündemi. Yeni yatırımlara başlıyoruz. Diğer taraftan, "veri merkezi" ve "yeşil enerji" yatırımlarımız da devam edecek.

TÜRKİYE'YE YAPTIĞIMIZ YATIRIM 28 MİLYAR DOLARI GEÇTİ: Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantı halinde çalışmasının olmazsa olmazı "güçlü bir dijital altyapıdır". Tecrübeye, teknik yeterliliğe, operasyonel ve finansal güce sahibiz. Donanımlı insan kaynağımız da var. Tüm bu varlıkların gücüyle ve yenilikçi teknolojilerle; özellikle de yapay zekâ sayesinde, güçlü dijital altyapımızı "algoritmik köprüler" kurarak inşa edeceğiz. Bu köprüler; altyapımızı güçlendirdiği gibi operasyonel verimliliğimizi de artıracak. 5G, fiber, veri merkezi, enerji odaklarımızın tamamında çok değerli yatırımlar yapacağız. Kurulduğumuz günden 2024 yılı sonuna kadar yaptığımız toplam yatırım tutarı 28 milyar doları aştı. Gelecek yıllarda yapacağımız yatırımlarla bu rakamı daha da öteye taşıyacağız.

2025 5G YILI OLACAK: Bu sene ülkemizde 5G ihalesi olacak. Türkiye için gerçek bir dönüm noktası. 4,5G'yi iki şeritli bir yol gibi hayal edersek, 5G çok şeritli devasa bir otoyol gibidir. Geçiş hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Türkiye'de en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör Turkcell. Bu çalışmaları artırarak, mobil bağlantı teknolojilerindeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında da en kaliteli 5G deneyimini sunan şirket yine Turkcell olacak. Bunun yanında, ULAK'la Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için önemli bir adım attık. Turkcell'in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılmasına yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladık.

SAMSUNG İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ: Ülkemizde 5G'ye uyumlu telefon oranı yüzde 17. Turkcell olarak, 5G'nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız bu iş birliğiyle, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell'e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell Pasaj'da ve tüm satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak.

KÜRESEL TEKNOLOJİ DÜNYASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ: Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri alanında söz sahibi olması için küresel çapta yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Hem GSMA (Uluslararası GSM Birliği) hem de ITU (Uluslararası Telekomükasyon Birliği) bünyesinde çok değerli çalışma gruplarında yer alıyor, hatta bu grupların bazılarına liderlik ediyoruz. Ayrıca, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği GSMA'nın yönetim kuruluna seçildim. Turkcell olarak MWC25 süresince aralarında Samsung, Ericsson, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE'nin de bulunduğu global şirketlerin yanı sıra ULAK başta olmak üzere i2i Systems, Kron, TechNarts, TTG ve Odine gibi yerli teknoloji üreticileriyle farklı alanlarda 20'yi aşkın iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmalarla en yeni ve üstün teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını ve Türkiye'nin geleceğin iletişim dünyasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz.

FİBER ALTYAPIDA SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladık. Sayın Bakanımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Fiber altyapı ihalesine de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ VERİ MERKEZİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK: 2024 yılında TDC Veri Hizmetleri şirketimizi kurduk. TDC'nin ana hedefi ulusal verilerimizin sınırlarımız içinde kalması. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olduk. 2024 yıl sonu itibariyle toplamda 467 milyon euro yatırım yaptık. Ulusal ve uluslararası ölçekte veri trafiğine hizmet edebilecek bir altyapımız var. 4 yeni nesil veri merkezimiz var. Türkiye'de bu işin açık ara lideri olmaya devam edeceğiz. Büyüklük olarak ilk ve tek hiper ölçekli iş birliğinin de öncüsü olacağız. Bu konuda dünya devleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi küresel bir veri üssü haline getirmek.

DAHA FAZLA BİT DAHA AZ WATT: Enerjide sürdürülebilirlik tüm işlerimizin merkezinde. Çalışmalarımızı "daha fazla bit, daha az watt" ilkesiyle sürdürüyoruz. Tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşılıyoruz. 18 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. Uşak ve Van'daki güneş enerjisi santrallerimiz de 2024 yılında üretime başladı. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 MW'a varacak arazi tipi GES yatırımlarımıza devam edeceğiz. Güneş enerjisine 2024 - 2026 arası 240 milyon dolar yatırım yapacağız. Baz istasyonlarımızı "yeşillendiriyoruz." Enerji yedekliliğine destek olabilmek için güneş panelleri koyuyoruz. Baz istasyonlarımız tükettiği elektriğin bir kısmını gündüz bu panellerden sağlıyor. Biz bunlara yeşil baz istasyonu diyoruz. Geçen yıl sonu itibariyle toplam sayımız 2410 oldu. Bu sayede 5.2 megawatt'lık enerji ürettik.

SON 10 YILDA 12 MİLYAR TL'DEN FAZLA TOPLUMSAL KATKI: Turkcell'in sadece son 10 yılda gerçekleştirdiği toplumsal katkı çalışmalarının değeri 12 milyar TL'yi aştı. Eğitimden kültüre, sanattan spora, gençten yaşlıya, çocuktan kadına hayatın her alanındaki projelerini büyüteceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra; sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı, engelli herkesin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Milli Takım sponsorluklarımız ve spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz.