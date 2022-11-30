İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6228
  • EURO
    19,1927
  • ALTIN
    1049.29
  • BIST100
    4977.64
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Alışılmadık doğal gaz keşfi! Resmen duyurdular: Bu bir ilk
Ekonomi

Alışılmadık doğal gaz keşfi! Resmen duyurdular: Bu bir ilk

Suudi Arabistan resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, ülke iki yeni doğal gaz sahası keşfedildi. Suudi basınında yer alan haberlerde ise keşfin alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu kesiminde olduğu bildirildi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
Alışılmadık doğal gaz keşfi! Resmen duyurdular: Bu bir ilk
ABONE OL

Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu. Söz konusu iki keşfin diğer keşfedilen sahalardan farklı olarak alışılmadık şekilde ülkenin doğusunda bulunan Gavvar petrol sahası ve Zahran kentine yakın olduğu açıklandı.

ALIŞILMADIK DOĞAL GAZ KEŞFİ

Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğal gaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.

İKİ YENİ DOĞAL GAZ SAHASI BULUNDU

Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.

Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.