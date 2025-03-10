Alışveriş saatleri değişti... E-ticarette ramazan yoğunluğu

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, ramazanda e-ticaret sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl ramazan ayında gıda alışverişlerinde yüzde 15'lik bir artış gözlemlenirken, bu yıl bu oranın yüzde 20 seviyelerine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Özkara, e-ticaret platformlarının da tüketicilerin bu ilgisini karşılamak için özel kampanyalar ve indirimler sunarak rekabeti artırdığını kaydetti.

- "ONLİNE SİPARİŞLERDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Tüketici alışkanlıklarına bakıldığında, ramazanda genel harcamaların yükseldiğinin görüldüğünü anlatan Özkara, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında yükselişe geçen başlıca kategoriler arasında temel gıda ürünleri, unlu mamuller, tatlılar ve içecekler yer alıyor. Bunun yanı sıra beyaz eşya ve mutfak gereçleri de tüketicilerin ilgisini çeken kategoriler arasında bulunuyor. Tüketiciler, farklı marketlerde değişen fiyatları karşılaştırarak daha uygun fiyatlar sunan e-ticaret platformlarına yöneliyor. Aynı zamanda online siparişlerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. E-ticaret siteleri, bu döneme özel kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor."

Bu dönemde mutfak ekipmanlarına olan talebin, tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmesiyle arttığına dikkati çeken Özkara, şöyle devam etti:

"Fırınlar, blender, airfryer gibi mutfak aletleriyle buzdolabı gibi beyaz eşyaların satışlarında gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Evde yemek yapma alışkanlığının artması, tüketicileri pratik ve zamandan tasarruf sağlayan mutfak ekipmanlarına yönlendiriyor."

- ALIŞVERİŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Özkara, ramazanda tüketici davranışlarında ve alışveriş saatlerinde değişiklik gözlemlendiğine değinerek, "Gün içinde özellikle öğle saatlerinde yoğunluk yaşanırken, akşam iftar sonrası ve gece saatlerinde de online alışverişlerde artış görülüyor. E-ticaret platformları, bu saatlere özel pazarlama stratejileri geliştirerek tüketicilere ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Ramazan ayının, e-ticaret sektörüne büyük bir ivme kazandıran dönemlerden biri olmaya devam ettiğine işaret eden Özkara, artan tüketici talepleri ve değişen alışveriş alışkanlıklarının özellikle gıda ve beyaz eşya sektörlerinde büyümeyi desteklediğini söyledi.

Özkara, "E-ticaret platformları, bu dönemde sundukları avantajlarla hem satışlarını artırabilir hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilir." diye konuştu.