Alışverişte 11.11 çılgınlığı

Festival, Süper Cuma (23 Kasım) ve CyberMonday (26 Kasım) indirimleriyle devam edecek. E-ticaret sektörüne büyük hareket getirmesi beklenen festival kapsamında sitelerin büyük çoğunluğu bugün büyük indirimler yapacak. Gece yarısı başlayan yarışa Türk markaları da katıldı.

İnternet sitelerine pek çok farklı oyun yerleştiren firmalar, bu oyunlar ile birlikte indirim kuponları dağıtırken bu kuponlar da sadece bugün geçerli olacak. E-ticaret platformu ‘n11.com’ her kategoride gerçekleştireceği indirimlerin yanında 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobilleri de 11.11’e özel olarak yüzde 40 indirimle internetten satacak. Golf Comfortline 123 TL’den, Polo Comfortline ise 80 bin TL’den satılacak. Geçen yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen online otomobil satışında 111 adet Golf modelinin 81 tanesi satışa açıldığı ilk bir dakikada, tamamı ise yarım saat içinde tükenmişti. Geçtiğimız yıl 11 Kasım indirimlerinde dünya üzerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık alışveriş yapıldığı biliniyor.

NASIL YAYILDI

1999’da Alibaba.com’u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin’in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 Kasım’ın gençler arasında Bekarlar Günü’nde hediye geleneğinin yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasım’daki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına taşıdı. Böylece 11 Kasım alışveriş festivali tüm dünyaya yayıldı.