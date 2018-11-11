Alışverişte 11.11 çılgınlığı
Dünya Alışveriş Festivali, bugün Çin’den çıkıp dünyaya yayılan 11.11 Bekarlar Günü ile başlıyor.
Festival, Süper Cuma (23 Kasım) ve CyberMonday (26 Kasım) indirimleriyle devam edecek. E-ticaret sektörüne büyük hareket getirmesi beklenen festival kapsamında sitelerin büyük çoğunluğu bugün büyük indirimler yapacak. Gece yarısı başlayan yarışa Türk markaları da katıldı.
İnternet sitelerine pek çok farklı oyun yerleştiren firmalar, bu oyunlar ile birlikte indirim kuponları dağıtırken bu kuponlar da sadece bugün geçerli olacak. E-ticaret platformu ‘n11.com’ her kategoride gerçekleştireceği indirimlerin yanında 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobilleri de 11.11’e özel olarak yüzde 40 indirimle internetten satacak. Golf Comfortline 123 TL’den, Polo Comfortline ise 80 bin TL’den satılacak. Geçen yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen online otomobil satışında 111 adet Golf modelinin 81 tanesi satışa açıldığı ilk bir dakikada, tamamı ise yarım saat içinde tükenmişti. Geçtiğimız yıl 11 Kasım indirimlerinde dünya üzerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık alışveriş yapıldığı biliniyor.
NASIL YAYILDI
1999’da Alibaba.com’u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin’in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 Kasım’ın gençler arasında Bekarlar Günü’nde hediye geleneğinin yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasım’daki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına taşıdı. Böylece 11 Kasım alışveriş festivali tüm dünyaya yayıldı.
TÜKETİCİYE UYARILAR
Dünyayı etkisi altına alan çevrimiçi indirim kampanyalarının tıpkı ABD, Avrupa ve Çin gibi Türkiye’de de büyük ilgi görmeye başladığını belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, 11.11 ve CyberMonday kampanyalarının tümüyle e-ticaret kanallarına özel olduğunu belirterek bu özel günlerden en yüksek faydayı elde etmek isteyen alışverişçilere şu önerilerde bulundu:
- İhtiyaç listesini önceden hazırlayın
- Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin
- İndirimin gerçek oranını tespit etmek için, geçmişe dönük fiyat analizlerine mutlaka göz atın.
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