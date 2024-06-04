Aliyev: Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı

Azerbaycan'da Bakü Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen 29'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bakü Expo Merkezi'nde bölgenin en önemli etkinliği kabul edilen fuara SOCAR, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, Tekfen Construction, BP, Total başta olmak üzere 37 ülkeden 300'e yakın şirket katılıyor. Açılış konuşmasında, fuarın 1994'den beri düzenlendiğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "O günden bu yana Azerbaycan'ın enerji sektörüne doğrudan yabancı yatırımın çekilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. O günden itibaren bu etkinliğin ölçeği genişlemiş ve artık Bakü Enerji olarak anılmaktadır. Bu, Petrol, gaz, rafinaj, ihracat ve tabii ki yeşil enerji gibi tüm alanları kapsıyor" dedi.

"DOĞAL GAZ İHRACATIMIZ 24 MİLYAR METREKÜPÜ AŞACAK"



Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatını arttığını vurgulayan Aliyev, "Şahdeniz projesiyle Azerbaycan'ın doğalgaz sıkıntısı ortadan kalktı. Bu yıl doğalgaz ihracatımız 24 milyar metreküpü aşacak. Bugün 8 ülke Azerbaycan doğal gazını ithal ediyor. Azerbaycan doğal gaz tedariki konularında güvenilir bir ortak olarak kendisini zaten kanıtlamıştır. Avrupa Komisyonu Azerbaycan'ı Avrupa'nın doğalgaz tedarikçisi olarak adlandırıyor. Yani bugün doğal gazımızı ithal eden 8 ülkeden 6'sı Avrupa ülkeleridir. Tedarik coğrafyamız genişlemeye devam edecektir. Birçok ülkeyle aktif müzakereler yürütüyoruz. Enerji güvenliklerini sağlamak için Azerbaycan doğalgazına ihtiyaç duyan birçok ülkeyle aktif olarak müzakere ediyoruz. Son 30 yılda imzalanan tüm anlaşmalar eksiksiz olarak uygulandı, parlamento düzeyinde onaylandı ve yasalaştı. Yani o sözleşmelerin tek bir kelimesi veya cümlesi değiştirilmedi. Bu nedenle başka bir hızlı gelişme görüyoruz. Yeşil enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi konusunda dahil" diye konuştu.

"2027'NİN SONUNA KADAR 2 GİGAWATT YENİLENEBİLİR ENERJİYE SAHİP OLACAĞIZ"



İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin hidroelektrik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "Kasım 2020'de bu bölgeleri özgürleştirdikten sonra zaten 270 megavatlık hidroelektrik santralini devreye aldık. Üç-beş yıl içinde bu rakamı 500 megawatt'a çıkaracağız. Yani 1 gigawatt yenilenebilir enerji, uluslararası pazarların ihtiyaç duyduğu ve sahip olacağı 500 milyon metreküp doğalgazdan tasarruf etmemizi sağlayacak. 2027 yılı sonuna kadar 2 gigawatt yenilenebilir enerjiye sahip olacağız. Bu çok gerçek bir rakam ve henüz sadece başlangıç" dedi.

Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen fuar 6 Haziran'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.