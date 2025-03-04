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Ekonomi

Aliyev dev proje için Türkiye'ye geliyor... Açılışını Başkan Erdoğan ile birlikte yapacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edecek. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 17:02 - Güncelleme:
Aliyev dev proje için Türkiye'ye geliyor... Açılışını Başkan Erdoğan ile birlikte yapacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir."

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