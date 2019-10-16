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Alman Allianz’dan Türkiye’ye 30 milyon liralık yatırım

Avrupa’da Türkiye’ye yaptırım konuşulurken, Alman Allianz, Türkiye’ye 30 milyon lira yatırımla ‘Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ni açtı.

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Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan yaptığı konuşmada Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi ile toplumda risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.  

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Gürkan, “30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun, bu ölçekteki yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan, Türkiye’nin ilk tesisi. Türkiye’deki toplumsal risk farkındalığını artırma konusunda önemli bir adım olarak gördüğümüz merkezimizle deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapacağız” diye konuştu. 

Allianz Grubu’nun faaliyet gösterdiği coğrafyalar içinde Türkiye’nin stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot, “Türkiye, uzun vadeli yatırım ajandamızın ilk sıralarında yer alıyor. 2008 yılından bu yana yaptığımız 1 milyar avroyu aşkın yatırım, bu ülkeye olan inancımızın ve kalıcılığımızın en önemli göstergesi” dedi.

İkili ilişkilere destek olacak

“Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğine katkılar vermeyi hedefliyoruz”  Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat da yaptığı konuşmada “Kuruluş anlaşmamızda da belirtildiği üzere, Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmeyi, iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermeyi hedefliyoruz” dedi.

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