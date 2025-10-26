İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri Gazze'nin yeniden inşası ve geleceği için çalışmalara başladı. Özellikle Türkiye'nin yoğun çabaları ve girişimleri ise İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail basını, Gazze'de Türk bayrağı taşıyan Türkiye'nin gönderdiği iş makinelerinin görüntülerini manşetlerine taşıdı.

İNŞA FALİYETLERİNDE VAR

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ele aldığı haberinde bu noktaya dikkat çekerek "Netanyahu neden Erdoğan'dan korkuyor?" sorusunu cevapladı. Habere göre, Türkiye Gazze'nin yeniden inşasında rol almak istiyor ve bu durum İsrail'de rahatsızlık yaratıyor. Gazete, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasına katılımını teşvik etmesinin İsrail'de giderek artan bir endişeye neden olduğunu belirterek, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) faaliyetlerini örnek gösterdi.

BAYRAKLAR RAHATSIZ ETTİ

Haberde Gazze'deki Türk bayraklı araçlar için "Gazze'de enkaz kaldıran iş makineleri, içme suyu taşıyan tankerler ve üzerinde görünen Türk bayrakları, İsrail medyasında "Erdoğan'ın bölgedeki gücünü pekiştirme girişimi" olarak yorumlanıyor" denildi.