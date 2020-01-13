Alman basınına itiraf etti: Erteleyecek ama bitiremeyecek

13.01.2020 13:31 - Güncelleme: 13.01.2020 13:33

ABD'nin 2020 savunma bütçesini görüşen Temsilciler Meclisi tasarıya, Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti. 17 Aralık'ta Senato'dan onay alan tasarı, 20 Aralık'ta Trump'ın imzasıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yaptırımlar, ABD ile İran geriliminde gölgede kalmış olsa da, Avrupa ve Rusya için hayati öneme sahip Kuzey Akım 2 projesi, ilişiği olan ülkelerin gündemindeki yerini koruyor.

Almanya söz konusu yaptırımların Avrupa'nın egemenliğine müdahale olarak değerlendirirken, Rusya tüm koşullarda projenin bitirileceği güvencesini yineliyor.

Projenin hiç başlamamasını ümit ettiğini belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Alman gazetesi Die Welt'e her şeye rağmen projenin biteceğine inandığını itiraf etti.

Morawiecki, projeye karşı olduğunu açıkça ifade ederken, yaptırımların projede sadece ertelemelere neden olacağını, ancak son tahlilde projeyi sonlandıramayacağını söyledi.

'ALMANYA İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kuzey Akım 2'nin AB'yi Rus gazına daha çok bağımlı hale getireceğini iddia eden Morawiecki, Berlin'in Kuzey Akım 2'den ayrılmama kararını “yanlış yönde atılmış adım” olarak nitelendirdi.

Morawiecki, Polonya'nın Alman Şansölyesi Angela Merkel'e boru hattı ile ilgili endişelerini “düzenli olarak” iletmesine rağmen, Varşova ve Berlin'in bu konuda farklı görüşleri olduğu gerçeğini değiştiremediklerini belirtti.

MERKEL'DEN 'SONUNA KADAR' DESTEK

Almanya Başkbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumartesi günü Moskova'da yaptığı görüşmede, ABD'nin hem Almanya hem de AB için faydalı olacak bir projeyi boru hattının inşasını durdurma girişimlerine şiddetle karşı çıktı.

Şansölye Kuzey Akım 2'nin “ne olursa olsun tamamlancağını” vurguladı ve projeye desteğini sürdürme sözü verdi.

Putin ise, Rusya'nın projeyi kendi başına tamamlayabileceğini ve inşaatın birkaç ay daha uzun sürmesine rağmen, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında bitirileceğini söyledi.

YAPTIRIM TEHDİTLERİNİN GÖLGESİNDE TÜRKAKIM AÇILIŞI

ABD'nin TürkAkım projesine yönelik yaptırım tehditlerine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde projenin açılışını gerçekleştirdi.

ABD'nin 2020 savunma bütçesini görüşen Temsilciler Meclisi tasarıya, Rusya-Almanya 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) ve Rusya-Türkiye Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti. 17 Aralık'ta Senato'dan onay alan tasarı, 20 Aralık'ta Trump'ın imzasyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımlara, Türkiye Almanya ve Rusya'dan sert tepki gelirken Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak Nord Stream 2 projesinde Danimarka kıyılarındaki boru hattını döşeyen İsviçre-Hollanda şirketi Allseas, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle projeden çekildiğini duyurdu.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.