İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3012
  • EURO
    18,3936
  • ALTIN
    983.707
  • BIST100
    3207.98
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Alman devi Mercedes'ten büyük yatırım! Yeşil enerji için düğmeye bastılar
Ekonomi

Alman devi Mercedes'ten büyük yatırım! Yeşil enerji için düğmeye bastılar

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in, Almanya'daki tesislerinin yıllık ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasını karşılayacak 100 megavat elektrik üretebilecek bir rüzgar santrali inşa etmeyi planladığı bildirildi.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Papenburg şehrinde inşa edilmesi planlanan söz konusu santralin kurulmasına ve alanın ekolojik olarak sürdürülebilir kullanımına yönelik planlama için yerel makamlarla ortak çalışılacağı belirtildi. Açıklamada, ayrıca yine yerel makamlar ve şirketin Papenburg'daki 800 hektarlık arazide kalan alana güneş panelleri yerleştirip yerleştiremeyeceğini inceleyeceği ifade edildi.

Mercedes açıklamasıda, şirketin rüzgar türbinlerin ürettiği elektriği satın almak için henüz ismi açıklanmayan bir ortakla elektrik satın alma anlaşmasına üç haneli milyon avro tutarında yatırım yapacağı da bildirildi.

Papenburg'daki yaklaşık 800 hektarlık alanda 1998'den beri Mercedes'in Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyordu.

Öte yandan, enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, şirketler üzerindeki baskıyı da artırıyor.

  • Mercedes-Benz
  • Alman otomobil devi
  • rüzgar santrali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.