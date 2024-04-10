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Ekonomi

Alman devi resmen gaza bastı: Türkiye'ye getirmek istiyorlar

Uzun yıllardır Türkiye'de yatımlarını sürdüren Alman devi Enercon, Türkiye'deki projelerini 2026'da tamamlayarak YEKA çalışmalarına odaklanacağını bildirdi. Alman devi Enercon'un Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, 'Türkiye'ye yeni bir teknoloji olan E-175 E2 GT jeneratörü getirmek istiyoruz. Yatırımcılar olarak piyasanın öngörülebilir ve istikrarlı olmasını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'ye olan yatırımlarımız artacak devam edecek.' dedi.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Alman devi resmen gaza bastı: Türkiye'ye getirmek istiyorlar
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Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli pazar olduğunu belirterek, "Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız." dedi.

ALMAN DEVİ TÜRKİYE İÇİN GAZA BASTI

Bauer, WindEurope Yıllık Etkinliği kapsamında AA muhabirine, Enercon'un küresel pazarda 61 gigavatlık güce ulaştığını, bunun 40 yılda elde edildiğini söyledi.

Türkiye'de 2,8 gigavatlık rüzgar kapasite kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Bauer, 1,5 gigavatlık kurulum daha planlandığını söyledi.

Bauer, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisinin ülkenin "net sıfır" emisyonuna ulaşmada önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projeleri oldukça değerli buluyoruz. Bu aslında devletin de projeye inancını, desteğini gösteriyor. Türkiye, rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor. Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız. Türkiye'de 700 doğrudan, 10 bin civarında dolaylı istihdam sağlıyoruz. Türkiye'ye yeni bir teknoloji olan E-175 E2 GT jeneratörü getirmek istiyoruz. Yatırımcılar olarak piyasanın öngörülebilir ve istikrarlı olmasını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'ye olan yatırımlarımız artacak devam edecek. Yaklaşık 1 ay önce Türk yetkililerle görüştük ve YEKA projelerine ilgi duyduğumuzu belirttik. Bu projelerin bir parçası olduğumuzu bakanlara ilettik."

- "TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN RÜZGAR EKİPMANLARI DÜNYA STANDARTLARINDA"

Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar da Türkiye'de küresel anlamda bir üretim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Ülkelere göre değişmeyen yüksek standartta üretim geliştirdiklerini dile getiren Günyar, "Türkiye'de üretilen rüzgar ekipmanlarımız dünya standartlarında. Ülkelere göre değişen bir ürün gamımız yok aksine dünyanın her yerinde aynı kalitede ürün üretiyoruz. Türkiye'de ilk rüzgar ekipman üretim tesisi kuran ve hayata geçiren şirket konumundayız. Yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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