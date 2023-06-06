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Ekonomi

Alman devi 'Türkiye' dedi! İzmir'de üretilecek

30 yılı aşkın süredir Türkiye'de madeni yağ üreten TotalEnergies Turkey Pazarlama, Alman beton firması Putzmeister Türkiye ile SANY Orijinal Yağlarının üretimi için üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

AA6 Haziran 2023 Salı 12:55 - Güncelleme:
Alman devi 'Türkiye' dedi! İzmir'de üretilecek
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TotalEnergies Turkey Pazarlama, 2015'ten bu yana iş birliği yaptığı dünyanın en büyük beton pompası üreticisi Almanya merkezli Putzmeister Türkiye ile SANY Orijinal Yağlarının üretimi için üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

ALMAN DEVİ 'TÜRKİYE' DEDİ! İZMİR'DE ÜRETİLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, güçlü iş birlikleri ile sektördeki konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Yeni sözleşme kapsamında, Putzmeister Makine'nin Türkiye'de satışa sunacağı SANY iş makinelerinin orijinal yağları da şirket tarafından İzmir Menemen'de üretilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Genel Müdürü Emre Şanda, Putzmeister Türkiye ile iş ortaklığının büyümeye devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"TotalEnergies olarak global arenada uzun yıllardır SANY Orijinal Yağları'nın üretimini yapıyoruz. Putzmeister Türkiye ile yaptığımız yeni anlaşma ile iş birliğimizi Türkiye'ye de taşımış olduk. SANY iş makineleri için SANY Orijinal Yağları'nı İzmir Menemen'deki fabrikamızda üretecek, ülkemizde katma değer yaratacağız. Her ikisi de dünya devi üreticiler olan Putzmeister ve SANY ile daha uzun yıllar iş ortaklığı yapacağımıza inanıyoruz."

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