Alman devi Türkiye'yi merkez ülke olarak konumlandırdı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:38

Almanya'nın önemli sigorta gruplarından VHV'nin Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans Üst Yöneticisi (CEO) Maximilian Stahl, "Almanya merkezli grubumuz VHV Reasürans'a güvenmesinin karşılığı olarak Türkiye'yi merkez ülke olarak konumlandırdı ve ilk etapta Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Kosova, Katar ve Suudi Arabistan'dan risk kabullerine başlama kararı aldı." dedi.

Türk sigorta pazarında yerleşik 3 reasürans şirketinden biri konumunda bulunan VHV Reasürans, Türkiye merkezli olmak üzere 10 ülkeye risk kabulleri hizmete vermeye başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, Türkiye sigorta pazarında kısa sürede haklı bir yer edinme başarısı gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2016 yılında yerli bir reasürans şirketi olarak konumlanıp, Almanya'daki uzmanlığımız ve finansal gücümüzle birlikte Türkiye'deki istikrarlı büyümemizi artık bir adım daha yukarılara taşıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye merkezli olarak artık yurt dışından da risk kabulü yapmaya başlayıp iş hacmimizi daha da yukarılara çıkararak VHV markasının Balkanlar, Güney Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi ve Orta Doğu'nun önemli reasürans şirketleri arasına girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz."

Stahl, Türkiye'nin potansiyelinin Almanya tarafından yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Almanya merkezli grubumuz VHV Reasürans'a güvenmesinin karşılığı olarak Türkiye'yi merkez ülke olarak konumlandırdı ve ilk etapta Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Kosova, Katar ve Suudi Arabistan'dan risk kabullerine başlama kararı aldı." diye konuştu.

VHV olarak Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölge coğrafyasında önde gelen reasürörlerden biri olmayı hedeflediklerine işaret ederek, bu hedefleri doğrultusunda iş ortaklarının da desteğini alarak, kısa sürede risk kabulü yaptıkları ülkelerin sayısını Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler odağında 30'un üzerine çıkartmak arzusunda olduklarını bildirdi.

- "TÜRKİYE SİGORTA PİYASASININ BİR PARÇASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Stahl, Türkiye sigorta ve reasürans pazarının gücüne ve sürdürülebilirliğine olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini belirterek, "VHV her koşulda Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor ve bu ülkeden verdiği hizmetin karşılığında kazandıklarını bu ülkede vergilendirerek yerli bir şirket gibi hareket ediyor. Büyüyen her hizmet ağımız peşinden yeni istihdam imkanları yaratıyor ve bu istihdamı da Türkiye'de yapıyor." ifadelerini kullandı.

Maximilian Stahl, VHV Reasürans olarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ve son dönemde artan iklim değişikliği kaynaklı başta sel olmak üzere doğal felaketlerde tüm sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirerek istikrarlı gelişimini sürdüren Türkiye sigorta piyasasının bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.