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Ekonomi

Alman devi Türkiye'yi tercih etti! Günde 90 ton...

Almanya merkezli geri dönüşüm teknolojileri geliştiricisi 'Herbold Meckesheim', Türkiye merkezli en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kurdu.

Yeni Şafak15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
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Tüketim malları şirketi Engin Group'un bir parçası olan Futurapet, ana şirketi tarafından plastiklerini emtia döngüsüne çevirmeyi amaçlıyor.

Proje şirketin 'sürdürülebilir gelecek vizyonu' stratejisine ulaşmasında en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre başlangıç hedefi olarak belirlenen şişeden şişeye günde 90 ton yüksek kaliteli PET geri dönüşümüne ulaşılması bekleniyor.

Ayrıca şirketin en büyük dönüşüm merkezi olacak Düzce yerleşkesi Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak.

Düzce yerleşkesinin inşaatı geçen sene biterken, geri dönüşüme geçtiğimiz günlerde start verildi.

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