Alman Ekonomi Enstitüsü Direktörü Hüther: Avrupa stagflasyon riski altında

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:14

Welt gazetesine röportaj veren IW Direktörü Hüther, Avrupa'da politikacıların stagflasyona karşı dikkatli olmalarını belirtti.

Stagflasyon, ekonomide hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılıyor.

Hüther, "Bu yıldan veya gelecek yıldan bahsetmiyorum, gelecek on yıldan bahsediyorum. Uzun süreli bir stagflasyon dönemi gerçek bir tehlikedir." dedi.

AB'nin ve Alman hükümetinin sürekli artan karbondioksit (CO2) fiyatlarına dayanan "iddialı" iklim politikalarının gelecek yıllarda enflasyonu yükseltebileceğine değinen Hüther, "İklim politikamız stagflasyonu tetikleyebilir." dedi.

Hüther, enflasyonun yanında, Avrupa'da ekonominin durağanlaşma riski de olduğunu vurgulayarak, "AB ekonomilerinin daha fazla büyümeyeceği riski gerçek." dedi.

IW Direktörü Hüther, politikacılar dikkatli olmazsa altın bir 10 yıldan sonra çok sıkıntılı bir 10 yıl yaşanabileceğini vurguladı.

Stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görüldü. Dönemin en popüler iktisat teorisi olan ve yüksek enflasyon ortamında durgunluğun gerçekleşemeyeceğini savunan Keynesyen politikaları çürüten bu kavram, iktisat literatürüne de ekonomiler için büyük bir tehdit unsuru olarak girdi.

Bugüne gelindiğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası halihazırda yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenen boyutta olmamasına tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu artan petrol ve doğal gaz fiyatları da eklenince, stagflasyona doğru gidiş ihtimali tartışılmaya başlanması dikkati çekiyor.