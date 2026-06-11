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Ekonomi

Alman fiyaskosu! Mega projeyi 5 yıl daha geciktiren kriz

Almanya'da 'mega proje' olarak lanse edilen 'Stuttgart 21' yılan hikayesine döndü. Dev projede demiryolu kablo hattının yanlış döşendiğinin ortaya çıkması açılışı 2031'e uzattı.

METE ALİ MAVİŞ11 Haziran 2026 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Alman fiyaskosu! Mega projeyi 5 yıl daha geciktiren kriz
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Almanya'nın tren hatlarını modernize edecek ve eski hattı tünellere indirecek en önemli demiryolu projelerinden Stuttgart 21'de 'kablo' krizi çıktı. SWR'nin haberine göre Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, açılış takvimine yetiştirmek için aceleyle yanlış kablolar döşedi. Bu nedenle 1000 kilometreden fazla kablo ve kablo kanalının büyük bölümünün değiştirilmesi gerekince 2026 Aralık'ta yapılması planlanan açılış 2031'e sarktı.

PEŞ PEŞE GECİKME

'Mega proje' olarak lanse edilen Stuttgart 21, 6 yıldır gecikmeler, maliyet artışları ve teknik sorunlarla gündemdeydi. Alman basını 2019'ta bitmesi planlanan ancak aksilikler nedeniyle önce 2026'ya şimdi ise 2031'e sarkan projeyi eline yüzüne bulaştıran demiryolu şirketini hedef tahtasına koydu.

ŞANTİYE DEĞİL KARMAŞA

SWR, kablo kanallarına ilişkin görüntüleri Berlinli demiryolu uzmanı Hans Leister'e yorumlattı. Leister, "Bunların plana uygun ilerlediği söylenemez. Bu bir şantiye değil, tam bir karmaşa" değerlendirmesinde bulundu. Leister'e göre klasik sinyaller ile ETCS'nin birlikte kullanılması, yük taşımacılığı şirketlerine gerekli geçiş süresi tanınmadığında zorunlu hâle geliyor. Avrupa genelindeki yük taşımacılığı şirketlerinin yeni sisteme uyum sağlaması için yaklaşık 5 yıllık süre gerektiğini söyledi. Uzmanlar vahim hatanın 45 milyon euroluk ek maliyet anlamına geldiğini belirtti.

  • Almanya
  • Stuttgart 21
  • tren hattı
  • kablo

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