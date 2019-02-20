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Alman KOBİ’leri THY taşıyacak

Almanlar’ın tercihi, dünyanın en çok noktaya uçan havayolu unvanını taşıyan THY oldu. THY, Alman KOBİ Birliği ile stratejik ortaklığa imza attı.

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Gerçekleştirdiği küresel iş birliği anlaşmaları ile hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendiren Türk Hava Yolları (THY) uluslararası öneme sahip yeni iş birliği için önemli bir adım attı. TKHY ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı. BVMW’nin, Berlin’de gerçekleştirilen yıllık genel kurul toplantısında düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile davetliler katıldı.

900 BİN ÜYESİ VAR

İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda, THY dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak. 900 bin üyesi olan BVMW ise THY’ye gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlayacak. Ek olarak THY’nin Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate Club’ un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.

FARKLI ALANLARDA İŞBİRLİĞİ

M. İlker Aycı, “Alman KOBİ’ler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir. Alman Kobiler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen hava yolu olmayı hedefliyoruz” İfadelerini kullandı. Türk Hava Yolları 2018 yılında gerçekleşen BVMW Genel Kurul Toplantısı’na da sponsor firma olarak katılmış, toplantının açılış konuşması Aycı tarafından gerçekleştirilmişti. Bu yıl gerçekleşen toplantıda da şirketin marka görünürlüğü kazanmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek adına firmalar arasında istişare fırsatları oluştu.

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