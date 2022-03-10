Alman lojistik sektöründen, kamu yardımı çağrısı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 15:49

Alman lojistik derneklerinden yapılan ortak açıklamada, yüksek yakıt maliyetlerinin lojistik ve yolcu taşımacılık sektörleri için temel bir yük haline geldiği belirtildi. Açıklamada, "Lojistik ve yolcu taşıma sektöründeki şirketler motorin ve gaz (LNG, CNG) satın alırken, çok kısa sürede büyük fiyat artışlarıyla mücadele ediyor. Bu sadece likiditelerini zorlamıyor, aynı zamanda birçok durumda operasyonlarının devamına yönelik risk oluşturuyor." denildi.

Alman siyasilerden yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle yardım isteyen dernekler, hükümetin yüksek motorin fiyatlarına derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Aksi takdirde lojistik sektörü arz güvenliğini sağlayamaz ve özellikle yolcu taşıma sektörü faaliyetlerini sürdüremez." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yüksek akaryakıt yükünü hafifletmek için ticari dizel yakıtın (piyasaya göre daha ucuz) en hızlı şekilde piyasaya sürülmesi ve şirketlere vergi indirimi yapılması önerildi.

- "ŞİRKETLER GERÇEKTEN ÇARESİZ"

Federal Yük Taşımacılığı, Lojistik ve Bertaraf Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Dirk Engelhardt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler gerçekten çaresiz." ifadesini kullandı. Engelhardt, şu anda Alman devletinden destek olmadığını belirterek, Alman lojistik arzının yüzde 70'inden fazlasının kamyon trafiğine bağlı olduğunu ve kamu desteği olmaması halinde "ekonomik risk" oluşacağını vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda artarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Alman Otomobil Kulübü verilerine göre, ülkede motorinin litre fiyatı ortalama 2,15 avronun üzerine çıktı.

- 100 BİN UKRAYNALI TIR ŞOFÖRÜ ÜLKESİNE DÖNDÜ

BGL'ye göre, Avrupa'daki lojistik endüstrisi, Ukrayna savaşının neden olduğu başka bir sorun tarafından tehdit ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra 100 binden fazla Ukraynalı tır şoförü, ülkelerine dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunmasına katıldı. Almanya'da tır şoförlerinin yaklaşık yüzde 8'i Ukrayna'dan geliyor.

Almanya yollarında yaklaşık 500 bin Almanya plakalı ve 250 bin yabancı plakalı tır bulunuyor.

Gıda, ilaç veya hastanelerin lojistik hizmetleri Alman orta ölçekli lojistik şirketleri tarafından sağlanıyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Almanya'da 60-80 bin arasında tır şoförü eksikliği bulunuyordu.

Geçmişte birçok genç, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde (Bundeswehr) zorunlu askerlik hizmetinin bir parçası olarak ücretsiz kamyon ehliyeti alırken, zorunlu temel askerlik kaldırıldığı için bu eğitim imkanı artık bulunmuyor.

Almanya'da her yıl yaklaşık 30 bin tır şoförü emekli oluyor. Yılda ortalama 15-20 bin tır ehliyeti verildiği düşünüldüğünde krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.