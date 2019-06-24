Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım için görüşmeler yaptığı iddia edildi
Otomobil devi Volkswagen'in potansiyel yatırım için Türkiye'yle görüşüyor. VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit ediyor.
Otomobil devi Volkswagen'in potansiyel yatırım için Türkiye'yle görüşüyor. VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit ediyor.
TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ
Haberde, VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Bloomberg HT tarafından ulaşılan üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.
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