İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3587
  • EURO
    34,6781
  • ALTIN
    2393.77
  • BIST100
    10160.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Alman otomobil devinden Türkiye kararı! Dünyada sadece 3 ülkede var
Ekonomi

Alman otomobil devinden Türkiye kararı! Dünyada sadece 3 ülkede var

210 milyon TL tutarla Türkiye'ye yatırım kararı alan Alman otomobil devi Mercedes-Benz Otomotiv yeni lojistik merkezini faaliyete geçirdi. Alman otomobil devinin yatırımı ile Türkiye, yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3'üncü ülke oldu.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Alman otomobil devinden Türkiye kararı! Dünyada sadece 3 ülkede var
ABONE OL

Mercedes-Benz Otomotiv'in 210 milyon TL'lik yatırımla kurduğu yeni lojistik merkezinde 100 kişilik ek istihdam sağladığı bildirildi. Mercedes-Benz Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Gebze'de kurduğu ve tüm Türkiye'deki acentelere parça tedariki sağlayacağı parça lojistik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

ALMAN OTOMOBİL DEVİNDEN 210 MİLYONLUK KARAR! TÜRKİYE DÜNYADA 3'ÜNCÜ ÜLKE OLDU

Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi elektriğini üretecek yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3'üncü ülke oldu.

Açıklamada, söz konusu merkezin açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin metrekareye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL'lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Mercedes-Benz Türkiye
  • Yüksek Teknoloji
  • Lojistik Yatırımı
  • Ambar Yönetimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.