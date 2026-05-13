Alman otomotiv devi bayi ağını küçültüyor

Stuttgart merkezli şirketten yapılan açıklamada, Berlin'de 5, Brandenburg'da ise 2 olmak üzere toplam 7 bayinin İngiltere ve ABD'de de Mercedes bayilikleri bulunan Global Auto Holdings (GAHL) tarafından devralınacağı bildirildi.

Mali değeri açıklanmayan satış anlaşmasının, rekabet kurulu onaylarının ardından bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu 7 bayide 1100'den fazla kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Mercedes-Benz'in pazarlama ve satıştan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mathias Geisen, bu anlaşmanın markanın küresel cazibesini kanıtladığını ve bayilerin devir sürecinin tamamen planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Şirket, çalışanların protestolarının ardından 2024 yazında Merkez İş Konseyi ile bir anlaşma imzalamış ve operasyonların yeni alıcılara geçişi sırasında personelin haklarının korunmasına yönelik temel esasları güvence altına almıştı.

- Bayi satış stratejisi devam ediyor

Mercedes-Benz'in Almanya genelindeki yaklaşık 80 bayisini ve buralarda çalışan 8 bin personeli etkileyen küresel yeniden yapılanma stratejisi 2024'ten bu yana yürütülüyor.

Şirket, bu kapsamda ilk şubesini geçen yılın ortasında Neu-Ulm'da satmıştı.

Otomotiv şirketi, Koblenz, Mainz, Dortmund ve Lübeck'teki şubelerin satışını geçen yıl tamamladığını, bu yılın başında ise Aachen, Kassel, Würzburg, Wuppertal, Reutlingen ve Hannover şubelerinin satışı için de sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.