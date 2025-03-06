Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Türkiye'de dolarizasyon sürecine yönelik analizinde, mevcut sıkı para politikasının, reel faizin cazip seviyelerde kalmasının ve TCMB rezervlerindeki güçlenmenin TL'ye olan güveni desteklemeye devam ettiğini belirtti. Ancak banka, faiz indirimi başladığında TL'den kaçış riskinin artabileceğine dikkat çekti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından hazırlanan 5 Mart tarihli raporda, TCMB'nin faiz indirimi döngüsüne başlamasıyla birlikte, yurtiçi yatırımcıların yeniden dolarizasyona yönelebileceği ve bunun da TL üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

YAPISAL DEĞİŞİM YOK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Raporda, yerel yatırımcıların döviz alımlarında son dönemde görülen artışın, Mart 2024'ten bu yana gözlenen ters dolarizasyon eğiliminin değişebileceği yönünde bazı endişelere yol açtığı belirtildi. Ancak Deutsche Bank analistleri, bu durumun büyük ölçüde geçici ve mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını ve TL'ye duyulan güvenin kalıcı bir şekilde azaldığını gösteren yapısal bir değişim olmadığını vurguladı. Buna karşın Deutsche Bank, TL pozisyonlarının genellikle kısa vadeli olması ve yerel yatırımcıların beklentilerinin kırılganlığı nedeniyle faiz indirimlerinin sürmesi halinde döviz talebinin artabileceği riskini göz ardı etmiyor.

Banka ekonomistlerine göre, enflasyonun yapışkan kalması ve reel faizlerde düşüş beklentisi, TCMB'nin gevşeme döngüsünü yavaşlatmasına veya duraklatmasına yol açabilir. Bu nedenle raporda, piyasa fiyatlamasına kıyasla TCMB'nin faiz politikasında daha temkinli bir yaklaşım sergileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

BAKAN ŞİMŞEK: DESTEKLER SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın şubatta, parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1.5 daraldığına ve ilk 2 aydaki artışın yüzde 2.1 olduğuna işaret eden Şimşek, söz konusu ayda ithalatın yıllık yüzde 3.8 artarken, altın ve enerji hariç ithalatın ise yüzde 3.1 azaldığını bildirdi.

Şimşek, böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin iyileştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğalgaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte, sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz.

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