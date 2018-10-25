Almanya ile her alanda güçlü ortaklık
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 300’u aşkın CEO’dan oluşan heyetle Ankara’ya çıkarma yaptı. Gerçekleşen görüşmeler sonunda Bakan Albayrak ve Altmaier ‘her alanda güçlü ortaklık’ mesajı verdi.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin iki günlük Türkiye ziyareti dün başladı. Altmaier’in heyetinde, SAP, Siemens, BASF ve EON gibi Alman uluslararası şirketlerinin yanı sıra, Türkiye’de yatırımı ve ortağı bulunan KOBİ’lerden 35 üst düzey temsilci de yer alıyor. Altmaier dün ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile baş başa görüştü. Ardından heyetlerarası görüşmeler yapıldı. Geçmişte yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle ertelenen JETCO’nun 1. Dönem Toplantısı ve Türk-Alman Enerji Forumu öncesi gerçekleşen görüşme sonrası iki bakan düzenledikleri ortak basın toplantısında ‘her alanda güçlü ortaklık’ mesajı verdi.
AÇIKLAMA BUGÜN
Albayrak “Almanya ile yakın dönemde ilişkilerin normalleşmesinin ötesinde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz, yarın (bugün) bir kısmı anons edilecek. Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türk-Alman ilişkilerini çok daha pozitif etkileyecek yeni haberler, yeni iş birliklerini hem özel sektör hem kamu olarak açıklayacağız” dedi. Altmaier ise “İkili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız” şeklinde konuştu. İlk sözü alan Albayrak konuk bakanla yakın temas içinde çalışılmaya başlandığı ilk günden bu yana iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini ve pozitif anlamda ivme kazandığını söyledi.
YATIRIMLAR BÜYÜYECEK
Albayrak “Altmaier’in buraya 30’dan fazla çok önemli Alman firmasının üst düzey yöneticisiyle birlikte gelmesi de bunun çok ama çok önemli bir işareti. Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye’deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı ilişki çerçevesinde büyütmek istiyoruz. İki ülke arasındaki potansiyeli, fırsatları karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde değerlendirerek bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine Türk-Alman iş birliğiyle güçlü bir katkı vermek istiyoruz” dedi.
SOMUT ADIMLAR VAR
Albayrak, şunları kaydetti: “Ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenen ilişkilerimizin siyasi alandaki gelişmelerle birlikte destekleneceğine inanıyorum. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticari partneri. Bu kadar büyük ve güçlü ekonomik iş birliğinin çok daha güçlü, karşılıklı anlayış ve sağduyun hakim olduğu bir siyasi iş birliğini de beraberinde getirmesini bekliyoruz.”
Yapılan görüşmelerde yatırımlar konusunda somut adım atılıp atılmadığının sorulması üzerine Albayrak, “Almanya, enerji başta olmak üzere Türkiye’nin önemli yatırım partnerlerinden biridir. Sanayi, ulaştırma gibi farklı sektörde müzakerelerini yürüttüğümüz birçok proje var. Tahmin ediyorum Sayın Altmaier, bu alanların bir iki tanesiyle ilgili bazı protokollere yarın (bugün) imza atacak” dedi.
Ümit Dursun’un haberiyle sarsıldık
İki ülkenin de menfaatine olan bu süreçte Altmaier’in katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Albayrak şunları söyledi: “Özellikle Avrupa’nın yakın zaman içinde geçtiği aşırıcılık ve radikalleşme tehdidi göz önüne alınınca Sayın Altmaier gibi sağduyusu bir kez daha önem kazanıyor. Dünden beri Türkiye’de de çok yoğun bir gündem oldu. Nürnberg’de polisin orantısız şiddeti sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Dursun’un haberiyle sarsıldık ve çok üzüldük. Artık bu üzücü haberlerin son bulmasını temenni ediyoruz.”
İlişkilerimizi iyileştirme konusunda kararlıyız
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de son yıllarda iki ülke arasında sıkıntılı dönemler yaşandığını anımsatarak, “Buradan kaynaklanan bazı sorunları hala konuşuyoruz ancak ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik iş birliği konusunda olağanüstü temele sahibiz. Şu anda Türkiye’de yatırım yapan Alman şirketlerinin sayısı 7 bin 500’den fazla. Almanya’da da çok sayıda Türk firması var. Bu firmalar çok kalifiye, kökleri her iki tarafa dayanan kişiler tarafından yönetiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Altmaier, küçük ve orta ölçekli işletmelere pazarda başarılı olmaları için destek olmak istediklerini dile getirdi. Altmaier, bu kapsamda ortak bir ticaret komisyonu temelinde yapısal açıdan temeli oturtulmuş bir kurum oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Bu işbirliğinin başarılı olması bizim çıkarımıza. Türkiye sadece NATO’da önemli bir partnerimiz değil. Benim ülkemde çok sayıda insanın Türkiye’de bağları var. Sayın Bakan ile işbirliğimizi adım adım ilerletmek, sorunları tespit ederek çözüme kavuşturmak istiyoruz. İş birliğimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz, çünkü siyasi bir iradeye de ihtiyacımız var. Bu bölgede siyasi istikrara ihtiyacımız var.”
Türkiye’de 7 bin Alman şirket var
Türkiye’ye gelen Altmaier başkanlığındaki heyetin, Ankara’daki temaslarının ilk durağı otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren Alman şirketi Farhym oldu. Altmaier, fabrikayı gezerek faaliyetlerine ilişkin Farhym Genel Müdürü Bülent Akgöl’den bilgi aldı. Altmaier, Türkiye’de 7 binden fazla Alman firmasının bulunduğunu söyledi. Altmaier “Bu yatırım, ekonomimizin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Bundan dolayı siyasi ve diplomatik alanda var olan problemleri çözme sinyali vermek istiyorum. Ekonomik iş birliğinin ilerlemesini de sağlamamız lazım” dedi.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyet TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edildi.
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