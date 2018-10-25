Almanya ile her alanda güçlü ortaklık

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin iki günlük Türkiye ziyareti dün başladı. Altmaier’in heyetinde, SAP, Siemens, BASF ve EON gibi Alman uluslararası şirketlerinin yanı sıra, Türkiye’de yatırımı ve ortağı bulunan KOBİ’lerden 35 üst düzey temsilci de yer alıyor. Altmaier dün ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile baş başa görüştü. Ardından heyetlerarası görüşmeler yapıldı. Geçmişte yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle ertelenen JETCO’nun 1. Dönem Toplantısı ve Türk-Alman Enerji Forumu öncesi gerçekleşen görüşme sonrası iki bakan düzenledikleri ortak basın toplantısında ‘her alanda güçlü ortaklık’ mesajı verdi.

AÇIKLAMA BUGÜN

Albayrak “Almanya ile yakın dönemde ilişkilerin normalleşmesinin ötesinde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz, yarın (bugün) bir kısmı anons edilecek. Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türk-Alman ilişkilerini çok daha pozitif etkileyecek yeni haberler, yeni iş birliklerini hem özel sektör hem kamu olarak açıklayacağız” dedi. Altmaier ise “İkili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız” şeklinde konuştu. İlk sözü alan Albayrak konuk bakanla yakın temas içinde çalışılmaya başlandığı ilk günden bu yana iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini ve pozitif anlamda ivme kazandığını söyledi.

YATIRIMLAR BÜYÜYECEK

Albayrak “Altmaier’in buraya 30’dan fazla çok önemli Alman firmasının üst düzey yöneticisiyle birlikte gelmesi de bunun çok ama çok önemli bir işareti. Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye’deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı ilişki çerçevesinde büyütmek istiyoruz. İki ülke arasındaki potansiyeli, fırsatları karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde değerlendirerek bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine Türk-Alman iş birliğiyle güçlü bir katkı vermek istiyoruz” dedi.

SOMUT ADIMLAR VAR

Albayrak, şunları kaydetti: “Ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenen ilişkilerimizin siyasi alandaki gelişmelerle birlikte destekleneceğine inanıyorum. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticari partneri. Bu kadar büyük ve güçlü ekonomik iş birliğinin çok daha güçlü, karşılıklı anlayış ve sağduyun hakim olduğu bir siyasi iş birliğini de beraberinde getirmesini bekliyoruz.”

Yapılan görüşmelerde yatırımlar konusunda somut adım atılıp atılmadığının sorulması üzerine Albayrak, “Almanya, enerji başta olmak üzere Türkiye’nin önemli yatırım partnerlerinden biridir. Sanayi, ulaştırma gibi farklı sektörde müzakerelerini yürüttüğümüz birçok proje var. Tahmin ediyorum Sayın Altmaier, bu alanların bir iki tanesiyle ilgili bazı protokollere yarın (bugün) imza atacak” dedi.