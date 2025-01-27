Almanya merkezli danışmanlık kuruluşu Rödl&Partner Yönetici Ortağı Martin Wambach, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, denetim, muhasebe, vergi danışmanlığı gibi profesyonel hizmetler sağlayan bir firma olduklarını belirterek, yaklaşık 40 yıl önce Almanya'da kurulduklarını, Avrupa dışındaki pazarlarda faaliyet gösteren Alman veya diğer Avrupa menşeli firmalara hizmet vermekte uzmanlaştıklarını ve uluslararası hale geldiklerini söyledi.

Şu anda 50 ülkede 110 ofislerinin olduğunu ve yaklaşık 6 bin uzmanlarının olduğunu aktaran Wambach, "Türkiye'ye 1999 yılında geldik. Türk pazarı hakkında çok şey öğrendik. Ne kadar ilginç, ne kadar büyüleyici ve ne kadar dinamik olduğunu gördük. Böylece Türkiye'deki faaliyetlerimizi burada büyütmeye başladık. Türkiye'ye yatırım yapmak çok iyi bir fikirdi." dedi.

Wambach, Avrupalı işletmelerin Türkiye'ye gelmeleri için birkaç neden olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, çok büyük bir pazar, büyüyen bir pazar ve büyüyen nüfusu ile büyüyen bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir üretim sahası olduğuna işaret eden Wambach, "Burada iyi üretim tesisleri kurmak için pek çok imkanınız var. Burada iyi bir yetenekli insani sermaye var. Türkiye, iyi yatırım fırsatlarına, vergiden muaf bölgelere ve makul fiyatlarla gayrimenkul satın alıp fabrikalarınızı kurabileceğiniz ticari bölgelere sahip." diye konuştu.

Wambach, Türkiye'nin iyi bir köprü olma özelliğine sahip olduğunu aktararak, "Türkiye, Avrupa ile Uzak Doğu ülkeleri arasında iyi bir geçiş noktası. İstanbul gibi bir şehir, sadece dünyanın en büyük şehirlerinden biri değil, aynı zamanda seyahat için de önemli bir iş merkezi. Dünyanın hemen her yerinden İstanbul'a gelmek için Türk Havayollarını kullanmak çok kolay." açıklamasını yaptı.

- "TÜRKİYE'DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-TİCARET SEKTÖRLERİ ÇOK İYİ EĞİTİMLİ GENÇLERDEN OLUŞUYOR"

Bilgi teknolojileri ve e-ticaret sektörlerinin Türkiye'de çok hızlı büyüdüğüne işaret eden Martin Wambach, "Sektör, özellikle de çok iyi eğitimli gençlerden oluşuyor. Başka ülkelerde bulunmanız gerekmediği için, tamamen dijital olarak çalışabildiğiniz için, bu yeteneği geçmişe göre çok daha kolay kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Wambach, Almanya'da yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılara da değinerek, "Ekonomik kriz hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Ancak, Almanya'daki semptomları ve neden bu sorunları yaşadığımızı biliyoruz. Bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Birkaç hafta gibi kısa bir sürede değil ama yaklaşık 6 ila 12 ay sonrasına bakarsak sorunları çözebileceğimizi söyleyebilirim ve umarım yeni hükümet bu sorunu çözecektir." dedi.

İş dünyasının her zaman çok canlı olduğunu ifade eden Wambach, "Her zaman çok dinamiktir. Dolayısıyla krizde olsak bile büyümekte olan pek çok sektörümüz var ve özellikle de bilişim sektöründe ya da yapay zeka ile yeni iş modelleri ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMIŞ YAKLAŞIK 1000 AVRUPALI ŞİRKETE HİZMET VERİYORUZ"

Martin Wambach, özellikle genç ve iyi yeteneklere büyük bir talep olduğunu, Türkiye'nin genç ve iyi yetenekleri Avrupa'ya sağlayabileceğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla şirketler bu avantajı kullanmalı ve gerçekten Türkiye'ye gelip neler olup bittiğine bakmalı." yorumunda bulundu.

Almanya ve Avrupa'nın Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda olduğunu bildiren Wambach, Türkiye'de yatırım yapmış yaklaşık 1000 Avrupalı şirkete hizmet verdiklerini ifade etti.

Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında her zaman çok iyi ilişkilerin olduğunu belirten Wambach, "Öyleyse neden bu ilişkileri geliştirmeyelim. Biz de bazı nearshoring faaliyetlerimizi buraya taşımayı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

- "EKONOMİK REFORMLARIN AVRUPALI YATIRIMCILARA OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Martin Wambach, Türk şirketleri ile Avrupalı şirketler arasında daha fazla birleşme ve satın almayı görmeyi umduklarını kaydederek, "Avrupa'dan Türkiye'ye ilgi var ama aynı zamanda dünya genelinde hızla büyüyen bir Türk işi görüyoruz. Türk şirketleri de yayılıyor ve dünyadaki farklı pazarları fethetmek için yeteneklerini kullanıyor." şeklinde konuştu.

Faaliyet gösterdikleri 50 ülke arasında Türkiye'nin en güçlü oldukları 10 ülke arasında yer aldığını ifade eden Wambach, Türkiye'nin şirketi için önemli bir rol oynadığını belirtti.

Wambach, ekonomik reformların yatırımcılar için önemine dikkati çekerek, "Ne zaman reformlar yapılsa, akıllı yatırımcılar buna bakar ve karar verirler. Enflasyon dışında Türkiye'deki genel durumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam bir gümrük birliğinin olması çok önemli. Ekonomik reformların Avrupalı yatırımcılara olumlu yansıyacağını düşünüyorum." dedi.