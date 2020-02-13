Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru

star.com.tr 13.02.2020 14:47 - Güncelleme: 13.02.2020 14:59

Alman "Die Zeit" gazetesi, Almanya'yı karıştıracak bir skandalın ilk haberini “Das Millionen-Geschenk (Milyonlar değerindeki hediye)” başlığı ile Alman kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre Almanya'nın zenginler kulübü, hiç vergi ödemeden devlet hazinesinden vergi iadesi alırken, sahtekarlık ve sonrasında yürütülen soruşturma, Alman politikacılar tarafından örtbas edildi.

Almanya, tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturmaları kapsamında, ülkedeki bankalar, hissedarlar ve avukatların anlaşarak yıllarca vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Kaçırılan vergi bedeli arttıkça Alman politikacılar yolsuzluğun üstünü örtmeye çalıştı.

Almanya’nın Düsseldorf eyalet savcısının aslında var olmayan West LB bankasının hisse senedi anlaşmaları sayesinde ‘vergi tasarrufu’ adı altında yıllarca vergi kaçırdıklarını fark etmesi üzerine yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmanın yankıları devam ediyor.

Almanya'nın Die Zeit gazetesi, Almanya'nın önde gelen zenginlerinin ülkenin en büyük vergi sahtekarlığını ve ismi geçen politikacıları sayfalarına taşıdı.

Gazetede yer alan habere göre, 20 Mart 2018 Salı günü saat 07.35'te, ellerinde bir arama emri bulunan müfettişler Almanya'nın en büyük özel bankalarından biri olan MM Warburg'un yöneticisi Christian Olearius'un evinin kapısını çaldı.

Olearius ve bankasının, Cum-Ex adı verilen şüpheli hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden birkaç yüz milyon avroluk para aldığı söyleniyordu.

İddiaya göre Cum-Ex'le Almanya'da, bankacılar, yatırımcılar ve varlıklı vatandaşlar sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza atmışlardı.

Mannheim vergi profesörü Christoph Spengel'in tahminlerine göre, bu sahtekarlık sonucunda, Alman devlet hazinesi 2005-2011 yılları arasında, 7,2 milyar avro zarara uğratıldı.

Skandala Merrill Lynch, Santander ve Macquarie gibi büyük yatırım bankaları da dahil 100'den fazla bankanın karıştığı belirtiliyor. Ancak diğerlerine göre en çok dikkat çeken isim 'MM Warburg'...

Yıllarca süren yoğun soruşturmaların ardından Köln cumhuriyet savcısı, Christian Olearius'un büyük vurgunculardan biri olduğuna ikna oldu. Olearius, bugünkü iddiaları yalanlasa da, yapılan aramalar sonrası yetkililerin elde ettiği verilere göre, Hamburg ve Hansa şehrinin siyasi seçkinleri üzerinde etkisi var.

KAYITLAR TOPLANDI

Tecrübeli bankacı Olearius'un çalışmalarını not ettiği bir günlüğün olduğu ve profesyonel sahtekarlık ağı Cum-Ex konusu hakkında gelişmeleri not ettiği belirtiliyor. Bu notların araştırmaları kütüphanesinde bulunan eke yönlendirdiği ve yetkililerin nihayet Mayıs 2006'dan Mart 2018'e kadarki süreci kapsayan toplam 22 ciltlik kayıtları bulup toplamaya başladı.

Kayıtlar son derece politik soruları gündeme getiriyor. Örneğin, Hansa şehrinin vergi dairesi, vergi iadelerini neden yıllarca bu halde sürdürdü? Neden geçen sonbaharda Warburg'a bankanın ödediği vergilerin sadece bir kısmını geri ödemek zorunda kalacağı bir anlaşma teklif etti?

Alman gazetesine göre bu sorular 2 ismi gündeme getiriyor... 1- Hamburg'un ilk belediye başkanı Peter Tschentscher... 2.'incisi ise Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz...

Olearius'un kayıtlarına göre, Warburg ve diğer banka yöneticileri vergi kaçakçılığından soruşturma dönemindeyken, söz konusu isimlerle temasını sürdürmüş.

ALMAN DERİN DEVLETİ Mİ HAREKETE GEÇTİ?

İlk Cum-Ex davası geçen yılın eylül ayından bu yana Bonn Bölge Mahkemesinde devam ediyor. Warburg ile çalışan iki İngiliz borsa yatırımcısı da suçlanıyor. MM Warburg ve yan kuruluşları Warburg Invest de dahil olmak üzere anlaşmalardan yararlandığı söylenen beş kredi kurumunun temsilcileri de soruşturma ve yargı sürecine dahil edilmiş durumda.

Almanya'da uzun yıllar vergide sahtekarlık yapan önemli isimlerin bunca yıl görmezden gelindikten sonra hesaba çekilmeye başlaması, Alman derin devletinin harekete geçtiği yorumlarına neden oluyor.

Sürecin politikacılara sıçraması halinde, ekonomik bir skandal siyasi bir skandala dönüşerek tüm ülkeyi derinden sarsacak bir depreme neden olacak.