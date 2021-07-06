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Ekonomi

Almanya TOGG'u konuşuyor: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

Yerli otomobil TOGG'la ilgili bir haber yayımlayan Alman devlet televizyonu ZDF, Türkiye'nin iddialı bir hedefin peşinde olduğunu ifade etti.

6 Temmuz 2021 Salı 15:28 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:28
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Alman devlet televizyonu ZDF'de Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayımladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"ULUSLARARASI PAZARI FETHETMEK İSTİYORLAR"

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Alman gazetecilerle bir araya geldiğinde 'Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz" diyerek ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediklerini açıkladı.

"İYİ PLANLANMIŞ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR"

TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var.

"TÜRKİYE'NİN KONUMSAL AVANTAJI VAR"

Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar.

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