Almanya ve Bulgaristan emekli ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? Emekli ödemeleri sorgulama ekranı!

Emekli ödemeleri ile ilgili merak edilenler arasında Almanya ve Bulgaristan emekli ödemeleri de var. Vatandaşlar Almanya ve Bulgaristan emekli ödemelerine e devlet üzerinden ulaşabiliyor. E-devlete giriş yaptıktan sonra merak edilen tüm soruların cevapları bulunabiliyor. Emekli ödemeleri sorgulaması için siteye girildikten sonra “4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri” sayfasına ulaşmak gerekiyor. Peki, Almanya ve Bulgaristan emekli ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? İşte cevabı…

ALMANYA/BULGARİSTAN EMEKLİ ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK 4A (SSK) Almanya, Bulgaristan emekli aylığı ödemeleri internet üzerinden takip edilebiliyor. Bu hizmete e Devlet sistemi üzerinden e Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz.

E-Devlete giriş yaptıktan sonra “Kurumlar Listesi”nden “Sosyal Güvenlik Kurumu” nu bulun. Açılan sayfada karşınıza gelen hizmet listesinden “4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri” başlığına tıklayarak bu konuda merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey karşınıza çıkan ekrandaki kutucuklara Tahsis numarasını doğru bir şekilde girmektir. Tahsis numarası girdikten sonra “Sorgula” butonuna tıkladığınızda 4A Almanya/Bulgaristan Emeklilik ödemeleri ile ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz.