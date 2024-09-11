Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesiyle ilgili yeni bilgileri paylaştı.



ALMANYA VERMEDİ, ÇİN'DEN ALDIK

Akkuyu'da birinci reaktörün inşaatının yüzde 90'ın üzerinde tamamlandığını belirten Bakan Bayraktar, Siemens'in teslim etmesi gereken nükleer ada ile ilgili ekipmanları depolarda beklettiğini bu durumun inşaatı yavaşlatma etkisinin olduğunu kaydetti.

Hiçbir hukuki temeli olmayan konunun siyasi tutumla alındığını belirten Bakan Bayraktar, tepkinin en üst düzeyde dile getirildiğini söyledi. Firmanın bu konuda izahat sağlayamadığının altını çizen Bayraktar, "Bu konuda firmanın mutlaka bir bedel ödemesi lazım" dedi.

Alternatiflere işaret eden Bakan Bayraktar, "Bu yapımı üstlenmiş olan Rus şirket Rosatom, bu ürünle alakalı alternatif siparişini Çin'e vermiş durumda. Ürün oradan gelecek. Bu vazgeçilmez bir ürün değil. Ama ciddi anlamda gecikmeye sebebiyet verdiği için de bununla alakalı mutlaka bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.



Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, 24 TV'de Türkiye'ye yönelik kısıtlama ve ambargolara ilişkin, "Türkiye şu an 4 cepheli faaliyet yürüten bir ülke. Kuzey-güney her yere açığız. Askeri, siyasi, ekonomi... Hiç kimse babamızın oğlu değil. İşimize neresi gelirse oradan alırız" dedi.

Norveç'in Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı ilişkin ise Başbuğ, "Norveç, durduk yere eğilmiyor. Bu tür işlerde eğilirsen dikleşirler, dikleşirsen eğilirler. Türkiye'nin bir bir ayağına gelecekler" ifadelerini kullandı.