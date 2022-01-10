Hürriyet 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:44 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:45

Almanya'da 2022 için Tatil planı yapan tatilcilerin, şimdiye kadar yaptıkları ön rezervasyonlarda en fazla Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Avrupa'nın en büyük ortak tatil rezervasyon portallarından olan HolidayCheck tarafından verilen bilgiye göre Almanya'da her 5 kişiden biri tatil için 'Türkiye' dedi. Yılın ilk yaz tatil ayları sayılan nisan ve mayıs rezervasyonları için yayınlanan raporda tüm tatil rezervasyonlarının yüzde 18'inin Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına olduğu vurgulandı.

Hürriyet'in haberine göre, Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada Türkiye'nin tercih edilmesine başlıca neden olarak kesintisiz güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi. 250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan-mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik kesintisiz güneş ışınları ile tatilcilerin büyük çoğunluğu için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı. Ayrıca 3 bin metreye varan yüksekliği ile arka plandaki Toros Dağları'nın Avrupalı tatilciler için oldukça cazip geldiği belirtildi.

GÜZEL HAVA GARANTİLİ

Başka bir karşılaştırma portalı olan Check24 tarafından yapılan analize göre de Alman tatilcilerin büyük çoğunluğunun 2022 yaz tatili için tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi. Tatilcilerin Antalya ve Side bölgesine büyük ilgi duyduğu belirtilen analizde 'garantili' güzel havanın tatilcilerin vazgeçilmesi olduğu vurgulandı. İlk sırada gelen Türkiye'yi sırasıyla Mısır'ın Kızıldeniz kıyıları ile Mayrka, Girit ve Kanarya Adaları'nın takip ettiği ifade edildi. İsviçre merkezli HolidayCheck internet portalı, tüm seyahat olanaklarını tarayarak kullanıcılarına en uygun tatil olanağını sunmakla tanınıyor. Almanya kuruluşu Check24 ise belli başlı tüm alanlarda karşılaştırmalı hizmet veriyor.

KRUVAZİYERDE PATLAMA

Kruvaziyer sektörü, Galataport'un açılışıyla birlikte kruvaziyer turizminde patlama bekliyor. Sektör temsilcileri, 1 milyon turistin aşılacağına emin. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) göre, bu yıl 500'den fazla yolcu gemisinin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

PANDEMİDE TÜRKİYE

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre Türkiye, 2021 yılının sonbahar aylarında en fazla rezervasyon yapılan ülke oldu. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ise 2021 yılının ilk 8 ayında yaşı 14'den büyük toplam 2 milyon 870 bin Alman Türkiye'ye tatile gitti.

3 ÜLKE ARASINDAYIZ

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da tatil amaçlı yapılan seyahat sayısı 2019'da 70 milyonu aştı. Bunun 52 milyondan fazlası yurtdışına gerçekleşti. Salgın öncesindeki bu veriler incelendiğinde Türkiye'nin Almanlar tarafından en çok tercih edilen 3'üncü tatil destinasyonu olduğu görülüyor. İlk iki sırada ise İspanya ve İtalya var. 2014'te 5.2 milyon Alman Türkiye'ye gelirken, bu 2015'te 5.5 milyon, 2016'da 3.8 milyon, 2017'de 3.5 milyon, 2018'de 4.5 milyon, 2019'da ise 5 milyon oldu. 2020 ve 2021 yıllarında ise salgın etkisi görüldü. 2020'de 1.1 milyon 2021'de ise 3 milyona yaklaştı. 2022 beklentisi ise yeniden 5 milyonun üzerinde Alman turist.