Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştiren TOGG'un yetkililerine ''1961 göç ve geleceğin mobilitesi'' sürprizi

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan TOGG, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart'ta TOGG merkezinin bulunduğu alanda cuma günü düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Aracını teslim alan makine mühendisi Bilgehan Çalışkan da üzerinde Münih Tren Garı'na gelen Türklerin ve Togg otomobilin bulunduğu ve "1961'de insanlar umutla geldiler, bugün geleceğimizin mobilitesi geliyor. Tarihi ilk teslimat için TOGG Almanya'ya teşekkürler." yazılı maketi TOGG yetkililerine hediye etti.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'a sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepimiz için çok mutlu ve gururlu bir gün. İnanın ki bir 18. doğum günümü hatırlarım. Bir de bugünü hatırlarım. Yani o kadar mutluyum." dedi.

Almanya'ya Türklerin 1961'de tahta bavullarıyla çalışmaya geldiklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Babam gibi çoğu babalar İstanbul'dan trene binip Münih Tren Garı'nda indiler. Biz Togg'u sipariş verdikten 2 gün sonra televizyonda arabaların tren ile Almanya'ya yola çıktığına ilişkin video gördüm. O an aklıma babam geldi. Zamanında işte bizim büyüklerimiz geldi trenle. Bugün artık bizim arabalarımız geliyor. Öyle bir düşünceyle bir maket yaptırayım dedim. Emirhan diye sevdiğim aile dostumun oğlu var. Ben bu projeyi ona sundum. O da sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Ben de bu maketi hepimiz için Togg yetkililerine hediye ettim."

- "ALMANYA'DA BU ARABAYI GÖRMEK İNANIN Kİ ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Çalışkan, Türkiye'ye tatile gittikleri zaman Togg araçlarını gördüklerinde çok sevindiklerini anlatarak, "Almanya'da bu arabayı görmek inanın ki çok farklı bir duygu." diye konuştu.

Togg'u Alman dostlarının da beğendiğini aktaran Çalışkan, Almanların da Togg'u tanımak için araştırma yaptıklarını söyledi.

Çalışkan, "Araba Almanların da çok hoşlarına gitti. Fiyat olarak vergi avantajlarından dolayı zaten çok ekonomik ve uygun bir araba. O yüzden sadece bizim (Türkiye'nin) arabamız olduğundan değil teknolojik olarak çok ileri olduğundan dolayı ve fiyat olarak uygun olduğundan dolayı kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Ben makine mühendisliği okudum. Teknolojiden biraz anlıyorum. Kesinlikle tavsiye edilecek bir araba." ifadelerini kullandı.

Togg'un ne kadar çok satılırsa, ne kadar çok yollarda olursa o kadar iyi geleceği olacağını anlatan Çalışkan, teknolojik ürünlerin kullanıldıkça saha bildirimleriyle daha fazla gelişeceğini ve bunun da Togg için çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışkan, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'a teşekkürlerini ileterek, "Türkler olarak dememiz lazım ki bu bizim arabamız. Sahip çıkmamız, almamız, kullanmamız lazım." ifadelerini kullandı.