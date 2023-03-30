Almanya'da Togg şaşkınlığı: Türk Tesla'sına yoğun talep var

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu. T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler seçilecek.

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Öte yandan asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları 60 bin TL'lik ödemeler Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

ALMANLAR: TÜRK TESLA'SI

Otomotiv piyasasında çeşitli markalarla varlık gösteren Almanya'da medya da Togg sürecini yakından takip ediyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobilin piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtilerek, "Talep o kadar büyük ki, üretici planlanandan daha fazla aracı çekilişe kattı." denildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: Pazartesi akşamı başvuru süresi sona ermeden önce üretici, çekiliş yapılacak araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

BATI AVRUPA İÇİN 2024 SONUNU İŞARET ETTİLER

Haberde T10X modeli için müşterilerin 953 bin lira (46 bin 500 euro) ödemesi gerektiği hatırlatıldı ve şöyle denildi: Fakat Togg araçlarına Türkiye dışından ilgi duyanların beklemesi gerekecek. İhracat, Batı Avrupa pazarlarına 2024 yılı sonuna kadar planlanmıyor.

2030 HEDEFİ 1 MİLYON ARAÇ

Sonbaharda başlayan mevcut üretim kapasitesinin yılda 100 bin aracı kapsadığına dikkat çekildi.

Bu sayının kademeli olarak 175 bine çıkarılacağı ve hizmet yelpazesinin genişletileceği belirtildi.

Ayrıca, 2030 yılına kadar 1 milyon aracın satılmasının hedeflendiği de aktarıldı.

T10X STANDART MENZİL: 953 BİN LİRA

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN LİRA

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).