Almanya'da Türkiye hazırlığı! Ekonomiye can suyu olacak...

28 Mart 2021 Pazar 09:41 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 09:41

Akşam Gazetesi'ne konuşan Bozçelik, "Benim de danışmanı olduğum Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Hamburg eyaleti milletvekili ve ekonomi komisyonu başkanı David Erkalp bu konuyla ilgili çalışıyor. Kendisi aslen Midyat doğumlu ve Türkiye ile ilişkilere önem veriyor. CDU'nun da kararıyla İstanbul ile Hamburg eyaleti arasındaki turizm ticaret ve limanlarla ilgili işbirliğini geliştirme kararı aldık" dedi.

ZİRVE YAPILACAK

Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden sonra Ekim'de Hamburg Eyalet Parlamentosu himayesinde bir zirve gerçekleştireceklerini beliten Bozçelik, "Zirve sonunda imzalanacak ortak protokolle de turizmde, limanların kullanımında karşılıklı çıkar ilişkisini esas alarak ekonomik işbirlikleri geliştirilecek" diye konuştu.