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Almanya'dan ABD'ye yaptırım resti: Kabul edilemez müdahale

Alman Ekonomi Komitesi, Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımları 'Avrupa egemenliğine hakaret' ve 'kabul edilemez müdahale' olarak kınadı.

  • star.com.tr
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ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine eklenen 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) projesine yönelik ABD yaptırımlarına, Almanya'dan çok sert tepki geldi.
 
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, yaptırım taleplerine sert bir şekilde karşı çıktı.
 
Öte yandan Alman Ekonomi Komitesi, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlarla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
 
Komite söz konusu yaptırım talepleri ile ilgili, ''Bu yaptırımların uygulamaya konulması Atlantik ötesi ilişkiler üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu Avrupa'nın egemenliğine hakarettir, kabul edilemez müdahaledir.'' açıklamasında bulundu.
 
Alman Federal Meclisi üyesi Sol Parti'li Milletvekili Klaus Ernst, Alman hükümetinin, mevcut tüm diplomatik tedbirleri ve hedeflenen önlemleri alması ve ABD'nin Kuzey Akım üzerindeki yaptırım tehdidine derhal tepki vermesi gerektiğini belirtti.
 
NORD STREAM - 2
 
Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.
 
Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.
 
Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.
 

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