İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Almanya'dan çarpıcı iddia! 3 ülke anlaşmaya yakın: Koordinasyonu Türkiye üstlenecek
Ekonomi

Almanya'dan çarpıcı iddia! 3 ülke anlaşmaya yakın: Koordinasyonu Türkiye üstlenecek

Alman basını, Türkiye, Rusya ve Katar'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alacak yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Tahıl tedarikinin sponsorluğunu Katar'ın, anlaşmanın koordinasyonunu ise Türkiye'nin üstleneceğini yazan Alman basını, yeni anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde imzalanabileceğini iddia etti.

Star Gazetesi20 Ağustos 2023 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Almanya'dan çarpıcı iddia! 3 ülke anlaşmaya yakın: Koordinasyonu Türkiye üstlenecek
ABONE OL

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra tüm dünyanın gözü Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimlere çevrilirken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme niyetini Ankara'ya önceden bildirdiğini ileri süren Alman basını, Türkiye, Rusya ve Katar'ın tahıl ihracatı konusunda yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu yazdı.

3 ülkenin önceki anlaşmanın yerini alacak yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunduğunu belirten Alman basını, "Yeni düzenleme, Rusya'nın tahılını öncelikle Afrika ülkelerine tedarik etmesini, Katar'ın tedarik için sponsorluk yapmasını ve anlaşmanın koordinasyonunu Türkiye'nin üstlenmesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde" faaliyet göstermeye çalıştığı ifade edilen haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'yı gıda ihracını sağlayacak eski tahıl anlaşmasından çekilme kararını yeniden gözden geçirmesine yönelik yaptığı çağrıya da yer verildi.

Alman basını, yeni anlaşmanın bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Macaristan'da tamamlanabileceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.