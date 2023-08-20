Almanya'dan çarpıcı iddia! 3 ülke anlaşmaya yakın: Koordinasyonu Türkiye üstlenecek

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra tüm dünyanın gözü Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimlere çevrilirken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme niyetini Ankara'ya önceden bildirdiğini ileri süren Alman basını, Türkiye, Rusya ve Katar'ın tahıl ihracatı konusunda yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu yazdı.

3 ülkenin önceki anlaşmanın yerini alacak yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunduğunu belirten Alman basını, "Yeni düzenleme, Rusya'nın tahılını öncelikle Afrika ülkelerine tedarik etmesini, Katar'ın tedarik için sponsorluk yapmasını ve anlaşmanın koordinasyonunu Türkiye'nin üstlenmesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin "Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde" faaliyet göstermeye çalıştığı ifade edilen haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'yı gıda ihracını sağlayacak eski tahıl anlaşmasından çekilme kararını yeniden gözden geçirmesine yönelik yaptığı çağrıya da yer verildi.

Alman basını, yeni anlaşmanın bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Macaristan'da tamamlanabileceğini kaydetti.