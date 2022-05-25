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Ekonomi

Almanya'dan gaz krizi için B planı: Kömür madenleri etkinleştirilebilir

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in, doğalgaz kıtlığı durumunda federal hükümetin kömürle çalışan ve petrolle çalışan tesisleri geri getirmesine izin veren bir acil durum kararnamesi yayınlayacağı duyuruldu.

TRT Haber25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
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Bloomberg'in önerilen yasaya atıfta bulunduğu haberde, salı günü açıklanması beklenen planın, Rusya'dan gelen arzın durdurulması halinde olası doğalgaz kıtlığı risklerini azaltmayı amaçladığı belirtildi

Ajans tarafından görülen yasa taslağında, "Kömür yakıtlı ek elektrik üretimi talebi, yalnızca bir gaz sıkıntısı olduğunda veya bir gaz sıkıntısı tehdidi olduğunda ve elektrik üretiminde gaz tüketiminin azaltılması gerektiğinde ortaya çıkıyor" ifadeleri yer alıyor.

Almanya, şu anda ulusal rezervin parçası olan ve birçoğunun kömürden çıkış programının bir parçası olarak 2030 yılına kadar kapatılması beklenen yaklaşık altı gigawatt'lık tesise sahip.

Acil durum planı, Berlin'in altı aya kadar parlamentonun onayı olmadan kömür tesislerini faaliyete geçirmesine izin verecek.

Bu ayın başlarında, Alman otomotiv devi Volkswagen, AB'nin Rus doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirme planlarına bakılmaksızın kömüre hala ihtiyaç duyulacağını söylemişti.

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