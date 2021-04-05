Almanya'dan Türkiye kararı!

05 Nisan 2021 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 08:31

Almanya'da koronavirüs aşılarının 2. dozunu yaptıranların bu bilgiyi aşı pasaportlarına işletmeleri halinde seyahat özgürlüğüne kavuşacağı belirtildi. Aşı pasaportuna sahip turistler, AB sınırları içi ve dışında seyahat edebilecek. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Almanya'da 4.5 milyon kişi 2. doz aşısını aldı. Aşı ve toplum sağlığı sürecini yürüten Robert Koch Enstitüsü, "2. dozu alanların 15. günden sonra test ve karantina yükümlülüğü olmayacağını" belirten bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanı Spahn, aşılanmış kişilere, "Akdeniz ve ülke içi seyahat" sözü verdi.

TÜRKLERİN DURUMU

Türkiye bu sene Almanların en çok tatil yapmak istediği yerler arasında. Türklerin Almanya'ya seyahati ise muğlaklığını koruyor. Çünkü Alman aşı pasaportunda, Almanya ve AB'de onaylanmış aşılar yer alacak. Bunlar; Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson. Türkiye'de Biontech aşısının uygulanmasına yeni başlandığı için sürecin nasıl ilerleyeceği henüz belirsiz.