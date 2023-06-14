Almanya'dan Türkiye kararı! Krize karşı harekete geçildi

Bir süredir Schengen vizelerinde yaşanan sorunlar gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin Avrupa Komisyonu'ndan Haberturk.com'a yapılan açıklamada da sorunun Türkiye'ye özgü olmadığı yaşanan gecikmelerin pandemi sonrası başladığını altı çizilmişti.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE KARARI! KRİZE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Haziran'da yapılan yazılı açıklama göre ise, Almanya Çin, Fas ve Türkiye'de pilot bir uygulama başlatarak vize reddine itiraz sürecini askıya aldı.

Açıklamada, pandemiyle birlikte getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vize başvurularında yaşanan artış dile getirildi ve belirli yerlerde vize başvurusunda bulunmak için uzun süre beklenildiğinin altı çizildi.

Bu sebeple Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularındaki bekleme süresini kısaltmak, iş yükünü azaltmak için Çin, Fas ve Türkiye'de pilot bir uygulama başlatarak vize reddine itirazı 6 aylığına askıya aldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, BBC Türkçe'ye geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlarına Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildiğini açıklamıştı. Ancak bu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vize başvurularının daha önce olduğu gibi yine aynı yasal temelde değerlendirileceği ve gerekli şartları sağlayanlara vize verilmeye devam edeceği belirtildi.

İtiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.

1 Haziran 2023'ten önce vize talebi olumsuz sonuçlanmış ve karara itiraz etmek isteyenlerin itiraz hakkının sürdüğü belirtildi.