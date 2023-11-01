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Ekonomi

Almanya'dan Türkiye'ye teklif: Ortak olalım

Almanya'dan Türkiye'ye ortak yenilenebilir enerji yatırımları teklifi geldi. Kendisi de bir güneş paneli üreticisi olan Almanya, Türkiye ile iş birliği yapmak isterken, Uluslararası İklim Koruma Girişimi kapsamında 231,88 milyon dolar mali destek sağlanacak.

Yeni Şafak1 Kasım 2023 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye teklif: Ortak olalım
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Bu yıl 10-12 güneş santrali kurmayı planlayan Almanya, güneş paneli üretimi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı hedefliyor. İki ülkenin kaynaklarını birleştirmesi ve deneyimlerini paylaşması gündemde. Yine rüzgâr enerjisi ve yeşil hidrojen üretimi konusunda da iş birliğine gidilmesi bekleniyor. Almanya, Türkiye'ye ortak yenilenebilir enerji yatırımları teklifiyle geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in gündeminde yenilenebilir enerji alanında Türkiye ile gerçekleştirilmesi muhtemel iş birliği vardı. Bu kapsamda Almanya, Uluslararası İklim Koruma Girişimi kapsamında Türkiye'ye 231,88 milyon dolar mali destek sağlayacak.

YENİLİKÇİ PROJELERE DESTEK

Fon kredi ve yatırım maliyeti sübvansiyonları şeklinde sağlanacak. Sağlanan destek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında enerji sektörünün karbondan arındırılmasını teşvik etmek için kullanılacak. Fonun amacı her iki ülkede de karbondan arındırmayı ilerletmek, enerji sektöründe karşılıklı deneyim alışverişini, ekonomik işbirliğini teşvik etmek ve ortak projeler geliştirmek. Almanya ayrıca Türkiye'deki yenilikçi projelere yatırım maliyeti desteği verecek.

İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Almanya bu yıl içerisinde 10-12 güneş santrali kurmayı planlıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kendisi de bir güneş paneli üreticisi olan Almanya bu kapsamda güneş paneli üretiminde önemli atılımlar yapan Türkiye ile iş birliği içerisinde olmak istiyor. İki ülkenin kaynaklarını birleştirmesi, deneyimlerini paylaşması gündemde. Güneş enerjisinin yanı sıra rüzgâr enerjisi ve yeşil hidrojen üretimi konusunda da iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

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