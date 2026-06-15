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Ekonomi

Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Enerji ve ticaret gündemi masada

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve enerji iş birliğini geliştirmek amacıyla bu hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Enerji ve ticaret gündemi masada
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Susanne Ungrad, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Almanya için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu vurguladı.

Ungrad, "Bakan Reiche'nin perşembe ve cuma günleri gerçekleştireceği ziyaretin ana odağını, Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığı oluşturacak." ifadesini kullandı.

- JETCO VE ENERJİ FORUMU TOPLANTILARINA KATILACAK

Ziyaret kapsamında Bakan Reiche'nin, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde köklü bir geçmişe sahip olan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Türk-Alman Enerji Forumu toplantılarına katılması planlanıyor.

Alman Bakan, Ankara'daki temaslarında Türk mevkidaşlar ile de bir araya gelecek.

Reiche'ye Türkiye ziyaretinde, başta enerji olmak üzere Almanya'nın önde gelen çeşitli sektörlerinden yaklaşık 30 iş insanının ve üst düzey şirket yöneticisinin yer aldığı geniş bir iş heyetinin eşlik etmesi bekleniyor.

  • Almanya Bakanı
  • Katherina Reichen
  • Türkiye iş birliği

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