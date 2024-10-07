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Ekonomi

Almanya'dan yeşil ışık! Yunanistan'ı korkutan Türkiye iddiası: Eurofighter'a kapı mı açılıyor?

Almanya'nın, Türkiye'ye füze ve torpido ihraç edilmesine izin verdiği ileri sürülürken Yunan basını, 'Eurofighter'a kapı mı açılıyor?' diye sordu.

Star Gazetesi7 Ekim 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Almanya'dan yeşil ışık! Yunanistan'ı korkutan Türkiye iddiası: Eurofighter'a kapı mı açılıyor?
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Eurofighter satışını engelleyen Almanya'nın Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdiği iddiası Yunanistan'da gündem oldu.

"EUROFİGHTER'A KAPI MI AÇILIYOR?"

İddiayı manşetlerine taşıyan Yunan basını, "Almanya-Türkiye müzakereleri yeniden başlıyor gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

"Eurofighter'a kapı mı açılıyor?" diye soran Yunan basını, "Avrupalı ortağımız Almanya'nın Türkiye'ye silah ve askeri malzeme tedarikini büyük ölçüde azalttığı bir dönemden sonra aralarındaki rekabet artık başka boyutlara ulaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumunun değiştiği kaydedildi.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Alman Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre Alman hükümeti, Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdi. Haberde, Federal Güvenlik Konseyi'nin NATO ortağı Türkiye'ye yüzlerce milyon avroluk Alman silahları sağlanmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İhracatına izin verilen silahlar arasında, Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosunun bulunduğu aktarılan haberde, Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis'e gönderdiği listede söz konusu silahların mali kapsamının somut olarak belirtilmediği, ancak füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon avro, torpidoların fiyatının da 156 milyon avro olduğu aktarıldı.

Haberde, Alman silah şirketlerinin yer aldığı çeşitli konsorsiyumlara, U209 tipi Türk denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri sağlamalarına da izin verildiği, bunların bütçesinin de 79 milyon avro olduğu aktarıldı.

AİRBUS: EUROFİGHTER'LAR YAKINDA TÜRKİYE'DE

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek, "Eurofighter'ı kısa süre içinde Türkiye'de görebiliriz" ifadelerini kullandı.

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