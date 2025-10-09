Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye Innovation Week'in sürdürülebilirliğin güzel bir örneği olduğunu, 20 bine yakın inovasyon tutkununun kayıt yaptırdığı organizasyonun çok zengin bir programa sahip olduğunu söyledi.

Sevindirici bir haber paylaşmak istediğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az önce Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi TOGG'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hayalinin fikir babası olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurucu şirketlere, kuruluşlara, emeği geçen tüm çalışanlara, kurmaylara tebriklerimizi sunuyoruz, teşekkürler ediyoruz."

- "GAZZE'DEKİ ATEŞKES ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Ticaret Bakanı Bolat, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin çok sevindirici olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hamas heyetinin de onayladığı bu ateşkesin tam 730 günü aşan İsrail soykırımı ve katliamlarından dolayı büyük zulme uğrayan Gazze halkına bir nefes getirmesini diliyorum. Acıları unutmak mümkün değil. Milenyumda yaşanan bu en büyük soykırım İsrail'i dünya kamuoyunda ve dünya halkları nezdinde vicdanlarda mahkum etmiştir. Bu ateşkes anlaşmasının Gazze'ye yardımların hızla girişine, Gazze'de İsrail'in işgalinin sona erdirilmesine ve Gazze'nin yeniden imarına vesile olmasını diliyorum. Orta ve uzun vadede hedef bağımsız, 1967 sınırlarına sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına giden süreç olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak hükümetimiz, halkımız, Meclisimiz başından itibaren İsrail'in bu katliamını hep lanetledik ve bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının ve Gazzelilerin yanında yer aldık."

Bolat, İsrail'in katliamının durdurulması için Türkiye'nin yaptığı uluslararası çalışmalardan ve temaslardan bahsederek, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile tüm ticareti kapattıklarını anımsattı.

Baskıların sonuç verdiğini ve ABD'nin de devreye girmesiyle önemli bir ateşkes anlaşması imzalandığını dile getiren Bolat, bu süreçte Filistin hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri onlara ulaştırdıklarını, İsrail bayraklı ve sahipli gemiler ile İsrail'e silah taşıyan uluslararası gemilerin Türk limanlarına yanaşmasına izin vermediklerini hatırlattı.

- "TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA KULLANAN ŞİRKETLERİN ORANI YÜZDE 7,5'E YÜKSELDİ"

Bakan Ömer Bolat, Türkiye Innovation Week'in çok başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek, bu yıl "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlendiğini, etkinlikte AR-GE, inovasyon ve teknolojiye dair her şeyin bulunduğunu söyledi.

Yapay zekanın hayatın her alanına hızla girdiğini dile getiren Bolat, "Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka kullanım oranı 2021'de yüzde 2,7 iken 2025 yılı ortası itibarıyla bu oran yüzde 7,5'e yükselmiştir. Bu çok önemli bir oran." dedi.

Bolat, Türkiye'nin çevresinde yaşanan gerilimlerden, küresel ticaretteki olumsuzluklardan, ABD'nin gümrük uygulamalarından bahsederek, "Bunların ortasında Türkiye'miz güçlü bir liderlik, istikrarlı bir yönetim ve ekonomideki başarılarıyla bir istikrar adası olarak kendisini koruduğu gibi bu savaşların sona erdirilmesi için de ara bulucu ve barış taraftarı olarak çaba sarf etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son 22 yılda ekonomi ve ticarette yaşadığı ilerlemelerden bahseden Bolat, kişi başına düşen milli gelir, ihracat, dış ticaret, istihdam, teşvik ve destek gibi alanlardaki verileri paylaştı.

Her şartta ihracatı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, özellikle katma değerli ihracatı odaklandıklarını, bunun da ihracata konu olan ürünün ya da hizmetin içindeki AR-GE'nin, teknolojinin, yapay zekanın, markalaşmanın ve inovasyonun artırılmasıyla mümkün olduğunu anlattı.

- "KATMA DEĞERİ ARTIRAN BÜTÜN FAALİYETLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Ticaret Bakanı Bolat, son 22 yılda ihracatın kilogram değerini 50 sentten 1,5 doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani 3 katı bir artış sağladık. Burada inovasyonla, yapay zekayla, AR-GE'yle, teknolojiyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olsak ihracatımız miktar bazında hiç artmasa bile değer bazında iki katına çıkacak ve 540 milyar doları bulacak. Onun için katma değeri artıran bütün faaliyetler, inovasyon faaliyetleri, AR-GE faaliyetleri bizim için çok çok kıymetlidir."

Bolat, AR-GE, inovasyon, dijital ve yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm, e-ihracat gibi alanlarda verdikleri desteklerden bahsederek, 6-8 Kasım'da Ankara'da e-ihracat zirvesi düzenleyeceklerini, 2026 Eylül'de İstanbul'da küresel ihracat zirvesi gerçekleştireceklerini söyledi.

- "GEÇEN YIL AR-GE HARCAMALARINA 178,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI"

Bakan Ömer Bolat, Turquality ve Marka Destekler Programı'na ilişkin detaylar paylaşarak, şöyle devam etti:

"Finansman noktasında Türk Eximbank'ın 52 milyar dolarlık ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) 172 milyar liralık kefalet desteği ve Türk Ticaret Bankasının da 75 milyar liralık ihracat finansman desteğiyle ihracatçılarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Bütün bu başarılı çalışmaların sonucunda Türkiye'mizin orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracat ürünlerinin payı toplam ihracatımızda yüzde 42,6'ya yükselmiştir. Bu rakam 2002 yılında sadece yüzde 30,4 idi. İlk orta vadede yüzde 50'ye ulaşmayı hedefliyoruz."

Bolat, AR-GE çalışmalarına sundukları desteklere ilişkin örnekler vererek, "AR-GE harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesi içinde AR-GE harcamalarının payı yüzde 1,51'e yükseldi. Gayrisafi yurt içi hasılanın içinde AR-GE harcamalarının payı yüzde 1,42'ye yükseldi. Bu rakamlar yüzde 0,50 düzeyindeydi 20 sene önce." dedi.

Teknopark sayısının 113 yükseldiğini, bu teknoparklarda 12 bin 76 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 124 bine yakın personel istihdam edildiğini dile getiren Bolat, AR-GE merkezi sayısının 1357'ye, tasarım merkezi sayısının 342'ye yükseldiğini bildirdi.

Bolat, patent ve marka tescillerinde yaşanan artıştan bahsederek, tescil edilen marka ve tasarım sayılarını paylaştı. Ticaret Bakanı Bolat, "Bütün bu çabalarımızın tek amacı var: Cennet gibi güzel ülkemizi dünya liginde daha üst sıralara taşımak." dedi.

- "(EKONOMİDEKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN) TEK YOL KATMA DEĞERİ ARTIRMAK"

Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomideki hedeflerine "daha çok yatırım, üretim ve istihdamla" ulaşabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha çok ihracatla, mal ve hizmet ihracatıyla mümkün. Bunun için de tek yol katma değeri artırmak. Katma değeri ve gelirimizi artırmak için de tek yol inovasyonu, markalaşmayı, teknolojiyi, AR-GE'yi geliştirmek, yükseltmek ve ülke olarak kazanç değerimizi yükseltmek. Bunu hep birlikte başaracağız. Hükümetimiz, bürokrasimiz, özel sektörümüz, halkımız, işçimiz, esnafımız, çiftçimiz, KOBİ'miz, sanayicimiz, emeklimiz ve tüm vatandaşlarımızla bunu hep birlikte başaracağız."

- BAKAN BOLAT STANTLARI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Bolat, konuşmasının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte etkinliğin konuşmacılarından beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'a plaket takdim etti.

Bolat, etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.