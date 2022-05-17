Dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak gösterilen 2022 IF DESIGN AWARD'a Türkiye dahil 57 ülkeden tasarımcılar tarafından yaklaşık 11 bin başvuru yapıldı.

"Made in Türkiye" logolu Türk tasarım başvuruları dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız tasarım uzmanlarından oluşan 132 jüri tarafından değerlendirildi.

Türk tasarımcılar tarafından tasarlanan çevre dostu ve sürdürülebilir 39 adet ürün "2022 IF DESIGN AWARD" ile ödüllendirildi.

Sürdürülebilir ürünlerin damga vurduğu tasarım yarışmasında, dünyanın değişik ülkelerinden tasarımcılar yeni tasarımlarını sergileme fırsatı buldu.

Başkent Berlin'de düzenlenen ödül töreninde Türk tasarımcılar başarılarıyla dikkati çekti.

Dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak gösterilen IF DESIGN AWARD'da Arçelik, Enne Mobilya, Karaca, VitrA, Eczacıbaşı, Redon Technology,Dasal Aerospace, Feltouch Yapı Tasarım, Volkan İtfaiye, Kütahya Porselen, Hidromek, Esma Dereboy, Maxwell Inovation, Atölye İstanbul, Arman Tasarım Studio ve Designist markaları ödül kazandı.

- "KÜLTÜREL DOKUMUZU ÜRÜNLEŞTİREREK DÜNYAYA KABUL ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Karaca'nın tasarımcılarından Ahmet Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül almaktan çok mutlu olduklarını belirterek, emeklerinin karşılığını elde etmenin çok değerli olduğunu söyledi.

2022 IF DESIGN AWARD gibi uluslararası yarışmalarda ödül kazanmanın "iş imkanlarını" artırdığını vurgulayan Toplu, "Özellikle Karaca gibi dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen markanın uluslararası alanda ödüller alması ve özellikle Avrupa'da ürünlerini ödüllü tasarımlar olarak gururla lanse edebilmemiz bizim için çok değerli. Bunun satışa da çok ciddi anlamda faydası olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Toplu, sürdürebilir ürünlere son yıllarda çok önem verdiklerini anlatarak, porselenlerde hayvan kemiği yerine inci ve bambu kullanmaya başladıklarını aktardı.

Züccaciye sektöründe farklılaşmada tasarımın şart olduğunu vurgulayan Toplu, "Bütün dünyada kabul gören tasarımlar yapabilmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda birçok ülkeye gireceğiz. Bu ülkelerde aslında Türk tasarımını, Türk sanayisini daha iyi temsil edebilmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırabilmek için 5 yıl içinde tasarımda iyi katkı yapmayı iddia edeceğiz. Çok doğru, iyi ve katma değerli tasarım nasıl yapacağız ona bakacağız." diye konuştu.

Toplu, Türkiye'nin mutfak konusunda geniş bir gastronomi kültürü olduğunu ve Türk mutfağının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Türk kahvesiyle dünyadaki bütün kahve çeşitlerini yapabilen kahve makinesi yaptık. Bu ciddi bir inovasyon. Önümüzdeki zamanlarda kendimize özgü kültürel dokularımızı ürünleştirip bunu da dünyaya sevdirip ve kabul ettirmek gibi hedeflerimiz var." dedi.

Toplu, kendi başarısını bir üst seviye çıkarmak isteyen genç tasarımcılara da çok çalışmalarını, araştırmalar yapmalarını ve Türkiye'de devlet destekli tasarım imkanlarından yararlanmalarını tavsiye etti.

- YURT DIŞINDAKİ TASARIMLARI TÜRKİYE'DEKİ TEDARİKÇİLERLE YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Designist Kurucusu İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu da bir Türk kadın tasarımcı olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Türk ekonomisine katma değer katmaya çok önem verdiklerini belirten Dayıoğlu, "Yurt dışında çok proje yapıyoruz. Almanya, New York ve Dubai gibi farklı bölgelerde işler yapıyoruz. Bunları yaparken tasarımları Türkiye'deki tedarikçilerle yapmaya özen gösteriyoruz. Örneğin, Almanya'da yatırımcılara yaptığımız projeleri Türkiye'den tedarik ederek yaptık. Bu aynı zamanda Türkiye'de firmalara katma değer sağlıyoruz. Hep birlikte büyüyoruz, hep birlikte kendi gücümüzle Türkiye'nin gerçekten başarılı bir ülke olduğunu göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Dayıoğlu, "Tasarım doğamızda var. Her zaman ürün tasarımı ve mimari projelerde Türkiye'yi temsil ederek güzel projelere imza atmak ve bunları Türk tedarikçilerle ilerletmek istiyoruz." dedi.

Dayıoğlu, genç tasarımcılara da "çok araştırma, çok gezme, çok inceleme ve telefondan yüzleri kaldırarak çevreye bakma." tavsiyesinde bulundu.

- "ÜLKEMİZE HEM KATMA DEĞERLİ HEM DE SÜRDÜREBİLİR TASARIMLAR EKLEYEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Feltouch Yapı Tasarım Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Şeref Özer ise, ihracat yaparak uluslararası tasarım yarışmalarında ödül almanın kendilerini daha çok motive ettiğini belirterek, "Ülkemize hem katma değerli hem de sürdürebilir tasarımlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Akustik ürünleri başta Batılı ülkeler olmak üzere 32'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, gelecekte sürdürebilir, dünyaya en az zarar verecek ürünlere odaklanacaklarını vurgulayan Oğuz, "İhracat bizim en büyük hedefimiz. Bugün ihracat, ciromuzun yüzde 65'ini oluşturuyor. Bunu yüzde 90'a taşımak gibi bir hayalimiz var.

Bunun için var gücümüzle uluslararası arenalarda ve etkinliklerde iş ortaklarımızla birlikte yer alıyoruz. Türk tasarımcıların bizlerle birlikte yol alması bizlere daha çok şereflendiriyor. Genç tasarımlar ve genç ekiplerimizle birlikte daha ihracatımızı artırmak ve katma değerli ürünler üretmez hedefimiz." diye konuştu.

- MİLLETLER TASARIMLA BERABER BÜTÜNLEŞİYOR

Feltouch Yapı'ya IF DESIGN AWARD ödülünü kazandıran ürünün tasarımcısı Yiğit Özer de çevreci ve geri dönüşüm malzemeden uzun yıllardır bir şeyler yapmayı çok istediklerini belirterek, ürünün uluslararası alanda değer görmesinin kendilerini gururlandırdıklarını söyledi.

Yaşamın kendisinde tasarımın olduğuna vurgu yapan Özer, "Milletler tasarımla beraber bütünleşiyor. Firmalarda bunlara destek verdikleri zaman tek bir dünya içinde sadece sanatın, malzemenin ve üretimin harmanlayarak başarılı ürünlerle taçlandırıldığı bir dünya yaşıyoruz. Artık ülkemizde firmalar gerçekten yerel tasarımcılar ve uluslararası tasarımcılarla çok güzel iş birlikleri yaparak bu tarz uluslararası arenalarda ülkemizi inanılmaz başarılara koşturmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

- İYİ VE BAŞARILI BİR TASARIM HER ZAMAN RAKİPLERİNDEN AYRIŞMAK İÇİN GÜCE SAHİP

IF DESIGN GmbH Türkiye temsili ofisinden Sinem Kocayaş ise iF DESIGN AWARD ödül kazanmanın girişimcilere veya şirketlere, tasarım sektöründe marka değeri artırma çalışmaları yaparken şirketin kitlesini, satışlarını, bilinirliliğini ve daha birçok faktörünü arttırmasında uluslararası platformları ile yardımcı olduğunu belirtti.

Kocayaş, "İyi ve başarılı bir tasarım her zaman rakiplerinden ayrışmak için güce sahiptir. Önemli olan başarının görünür olmasını sağlamaktır. IF DESIGN AWARD başvurusunda bulunmak, finalist olmak ve ödül kazanmak tasarımınızın sektördeki konumunu tarafsız bir şekilde tasarım değerlenmesini sağlar." dedi.