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Ekonomi

Alpahebet'in geliri yüzde 34 arttı

Arama motoru Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 34 artışla 55.31 milyar dolara yükseldi.

DHA28 Nisan 2021 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:00
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Yılın ilk çeyreğinde 17.9 milyar dolar, hisse başına 26.29 dolar kâr açıklayan Alphabet'in, geçen yılın son çeyreğindeki satışları 56.9 milyar dolar ve kârı da 15.2 milyar dolar olmuştu.

İlk çeyrekte Google reklam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre analistlerin beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 32 artarken, bulut hizmetleri satışlar yüzde 45.7 yükseldi. Şirketin hisseleri kapanış sonrasındaki işlemlerde yüzde 4.3 arttı.

Art arda ikinci kez rekor düzeyde çeyrek dönem kârı açıklayan şirketten yapılan açıklamada, ve 50 milyar dolarlık hisse geri alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, pandemi döneminde kullanım ve reklam satışlarındaki artışın insanlar yüz yüze faaliyetlere yeniden başlamasıyla düşebileceği uyarısı da yapıldı.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, "Geçen bir yıl içinde insanlar Google Search'ü açarak, çevrimiçi servisler üzerinden bilgiye sürekli eriştiler ve eğlendiler. Dünya genelinde güvenilir hizmetler sunma odaklı çalışmalarımızı sürdürdük. Bulut servislerimiz, küçük, büyük tüm şirketlerin işlerinde yardımcı olmaya ve onların dijital dönüşümlerini destekliyor" dedi.

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